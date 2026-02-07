Istoričar Srđan Graovac povodom teksta istoričara i jednog od ideolog blokadera Milana St. Protića u listu Danas u kome je uputio najgore uvrede crkvenim velikodstojnicima i nazvao ih bezbožnicima, govori za Kurir da Srpska pravoslavna crkva (SPC) ima esencijlanu važnost za naš narod!

- Upravo je Crkva imala ključnu ulogu u očuvanju srpskog identiteta, tokom viševekobvnog osmanlijskog ropstva kada nismo imali ni državu, ni institucije upravo je Crkva bila ta koja je, po potrebi bila i škola i bolnica i mesto gde su se pravili planovi za oslobođenje naroda, ali na prvom mestu - kuća božija. Podsećam da je pre nekoliko godina na Samitu NATO u Madridu SPC definisana kao pretnja i zato ovo uopšte ne bi trebalo da nas iznenađuje jer je upravo SPC ono što u različitim država objedinjuje i sabira razbijeni srpski etnički prostor. Samim tim, određeni centri moći i u regioni, ali i spolja koji nam ne žele zlo priželjkuju razbijanje Srpske pravoslavne crkve - objašnjava Graovac.

On ocenjuje da smo i ranije mogli da vidimo napade na SPC u Bosni i Hrvatskoj, ali da nijedan udar nije bio opasan kao ovaj.

- To sve jesu bili udari na SPC, ali ovo je pokušaj urušavanja Crkve i samog srpskog naroda iznutra. To se konstantno čini prethodnih godinu dana kroz napade na patrijarha od strane različitih političkih aktivista i kvazi-intelektualaca, ali i na druge crkvene velikodostojnike i samu SPC. Generalno, ide se u pravcu toga da se srpskoj crkvi umanji značaj i naruši ugled u društvi i da se na taj način ona uništi. To samo govori da su svi ti pojedinici, pa sada i Milan St. Protić sluge stranog interesa, koji laju na zapovest gazde - kaže Graovac za Kurir.

Više nema sumnje da je jedan od glavnih ciljeva blokadera, koji će po svemu sudeći biti i prva tačka njihovog blokaderskog programa - ukidanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) kao jedne od stubova srpskog društva, tradicije, snage i jedinstva, ali i svetionika koji je vodio naš narod kroz mnogobrojna iskušenja vekovima unazad.

Nakon što su u očajničkom nedostatku aduta i tema kojom bi kritikovali aktulenu vlast u Srbiji, blokaderi na Savindan namerno otišli kasno uveče nakon zatvaranja Hrama Svetog Save u Beogradu da po noći "prelome kolač", a sve kako bi zatim pravili narativ da nisu pušteni u hram, na red je sada došao jo jedan udar na SPC.

- Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva - glasi naslov teksta Milana St. Protića u blokaderskom tabloidu "Danas".

Autor: D.B.