Dr Milan Lazarević odgovorio ZLF: Kako vam ne smeta grb američke vojske nasred državne bolnice

Ko je gde bio i kakvu je ulogu igrao u odbrani zemlje pre, tokom i posle NATO agresije je dobro poznato. A što se tiče predsednika SNS-a, gospodina Miloša Vučevića, da, gospodine Diniću, on je bio u uniformi Prištinskog korpusa (garnizon Gnjilane).

Još važnije, kao ministar odbrane, lično je značajno doprineo jačanju odbrambenih snaga naše otadžbine, posebno kroz specijalne jedinice, ali i ukupnom opremanju Vojske Srbije najsavremenijim sredstvima ratne tehnike i stvaranjem preduslova za ponovno redovno služenje vojnog roka, kao i jačanju boračkih organizacija i kulture sećanja vezane za odbranu od NATO agresije. Srpski narod je toga svestan.

Da li neko voli Vojsku i srpsko Kosovo i Metohiju, svakako se ne pokazuje sporadičnim izjavama ljubavi, već svakodnevnim radom, ponašanjem i doprinosom, ali i poštovanjem Ustava Republike Srbije i Rezolucije 1244 UN.

Kako je moguće da neko iz takozvane akademske zajednice (ili bolje rečeno, opštinskog odbora blokadera sa Filozofskog fakulteta u Nišu) piše da voli K i M, a ne distancira se od Kurtijevog strahovitog terora nad srpskim narodom, marširajući u istom antisrpskom stroju sa onima koji spremaju vojni savez protiv Srbije, Hrvatima i Albancima. Kako to da gospodinu Diniću iz ZLF ne smeta Kurtijeva „vojska Kosova“, a smeta mu povratak srpske vojske, zagarantovan Ustavom. Setite se Izraelaca, gospodine Diniću, 2000. godina su čekali Jerusalim, nikome to nije smetalo u Izraelu.

Kako neko ko voli srpsku vojsku može da se zgražava veličanstvenom vojnom paradom koja je nedavno održana, ko napada sve što je srpsko!

O kakvoj ratnohuškačkoj politici pričate iz ZLF-a? Srbija se branila od NATO agresora. Da li zaista mislite da ćete zamenom teza, od onih koji su ubili 70 naše dece, 1200 policajaca i vojnika i 2000 civila, stvoriti žrtve, a da smo mi Srbi krivi. Ta kuvarica vam je loša, zastareli broj...

Kako vam ne smeta grb američke vojske na sred državne bolnice u Nišu koji gleda u onkologiju !!! Nije vam huškačka i antisrpska poruka na tom istom mestu zahvalnosti američkoj vojsci? Hvala što ste nas pobili i zatrovali ! Zašto to sve ne prekrečiste, već krečite srpsku vojsku! Licemerno bez granica. Prestanite da delite srpski narod i da omalovažavate sve što je srpsko.

Na kraju krajeva, ne možete dokazati svoju ljubav prema KiM niti narodu koji živi u našoj pokrajini, ako stalno vršite neviđene napade na čoveka koji je vrhovni komandant Vojske Srbije i koji je dao nemerljiv doprinos opstanku Srba na tim prostorima.

Autor: A.A.