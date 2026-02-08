Ponovo očigledni dvostruki standardi i licemerje EU!

U Albaniji, Nacionalno udruženje sudija saopštilo da je u toku kampanja predsednika Vlade, Edija Rame, i pro-vladinih medija, sa ciljem stvaranja atmisfere linča nad sudijama i vršenja pritiska na Ustavni sud, uključujući putem finansijskih pritisaka.

Premijer Edi Rama ih nazavao političkom partijom i dodao da su UDRUŽENJA SUDIJA NEZAKONITA! Na sve to, izvestilac za Albaniju u ime Evropskog parlamenta, dobro poznati mrzitelj Srba i Srbije, evroparlamentarac Andreas Šider tvrdi da je Albanija najnapredniji kandidat za članstvo u EU.

Zauzvrat mu je Univerzitet u Vlori dodelio titulu počasnog doktora nauka!

Kakva sprdnja sa Evropskim parlamentom, evropskim vrednostima i vladavinom prava!

