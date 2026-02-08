'MOJA DO SADA NAJBOLJA BESEDA' Stevandić se obratio na Sajmu zavičaja u Novom Sadu, pa poslao upozorenje srbomrzcima i hejterima

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić obratio se učesnicima 7. Sajma zavičaja – "Vera i sabornost" u Novosadskom velesajmu, u organizaciji pokrajinskog Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu.

U govoru, Stevandić je naglasio da je ponosan jer stoji pred ljudima koji znaju svoje korene i koji nikad nisu izgubili moralni, etički i nacionalni kompas, ma kakvo dobro, teško ili zlo vreme dolazilo i prolazilo i ma kakvi izazovi i strahovi ili obećanja stajali pred njima.

- Naš nacionalni srpski kompas radi i u olujama, i na žegi, i u oskudici, ali i kad slavimo i kad se okupljamo, kao danas, potvrđujući svoju snagu, nesalomivost i zajedništvo - rekao je Stevandić.

Упозорење: Није за аутошовинисте, србомрзце и хејтере јер им свака истина може изазвати тегобе. Наведени нека се претходно посавјетују са љекаром или фармацеутом ради превентивне терапије за смирење.https://t.co/mL3e2UwOCB — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 08. фебруар 2026.

