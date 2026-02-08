'MI TREBA DA ČUVAMO SRBIJU' Vučević: Autošovinizam me više brine od onoga što smo videli u Hrvatskoj

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da ga mnogo više brine autošovinizam od mržnje koja se prema srpskom narodu iskazuje u Hrvatskoj.

Vučević je, tokom obilaska štandova na Sajmu zavičaja na Novosadskom sajmu, rekao da je Milan St. Protić u svom tekstu za neki od opozicionih listova predstavio Srpsku pravoslavnu crkvu kao terorističku organizaciju, čime je nastavio napade na patrijarha i srpsku crkvu.

"Taj autošovinizam me mnogo više brine od onoga što smo videli u Hrvatskoj. To što je Milan St. Protić napisao da je za ukidanje SPC, gde je predstavio crkvu kao neku terorističku organizaciju i ponovio i nastavio napade i na patrijarha i na srpsku crkvu koja je, i kada smo gubili državu, kada smo bili pod okupacijom, očuvala to nacionalno i narodno tkivo, zamenjivala državu u prosvetnom i obrazovnom kulturnom segmentu, ne samo u duhovnom. Ta mržnja prema sopstvenom narodu, preziranje i sopstvenog imena i prezimena je neverovatna i deluje da je to pre pitanje za neke druge eksperte iz zdravstva i medicine nego za političke odgovore", istakao je Vučević.

On je tako odgovorio na pitanje novinara Informera da prokomentariše tekst Milana St. Protića u kom navodi da "crkva nije ni srpska, ni pravoslavna, ali ni crkva".

Vučević je naglasio da je ono što se dešavalo prethodnih dana u Zagrebu i Splitu na utakmici Hajduka pokazuje da Hrvati pokazuju nepatvorenu mržnju prema svemu što je srpsko.

"Oni pokazuju nepatvorenu mržnju prema svemu što je srpsko i verovatno mrze i poslednju česticu srpsku u svom nacionalnom tkivu jer morate da uništite sve ono što vas podseća na nekadašnje korene. Drugačije to ne možete da objasnite. To posebno naglašavam za Dalmaciju i baš za fudbalski, ili kako oni kažu, nogometni klub Hajduk, jer njih muči i istorija kluba", poručio je predsednik SNS-a.

On je dodao da je doček rukometnih reprezentativaca Hrvatske u Zagrebu koji su na Evropskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju pokazao pravu sliku Hrvatske.

"Doček rukometaša u Hrvatskoj, u Zagrebu, prava je slika i prilika, to vam je to. Oni od Starčevića Anta, Velebitskog ustanka, NDH, Maspoka, do 1991. i 1995. sve vreme pokazuju pravo lice i ne treba više da se čudimo. To je njihova politika, oni se toga ne stide", rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, srpski narod treba da razume šta se dešava u regionu i ne treba da se divi i kleči pred onima koji su vršili pokolj nad njim.

"Mi treba da čuvamo Srbiju i da razumemo šta se dešava u regionu, a ne da trčimo u njihove gradove da bi im se divili i klečali na kolenima pred onima koji su nas klali i koji su nam proterivali narod. To je zabrinjavajuće. Ne brine mene njihovo ponašanje. Mene brine kako deo našeg naroda ne vidi njihovo ponašanje i kako deo Srba i dalje ima to kroatofilstvo i veruje da je evropski put Srbije preko Zagreba. Kada će se otrezniti, kada će se umiti i razbiti te iluzije? Da prestanemo to lutanje jugoslovenskim i komunističkim hodnicima i stranputicama", poručio je Vučević.

Autor: Pink.rs