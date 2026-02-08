'SENDVIČI VAM IMAJU DODATAK KRVI' Bolest ne bira - Počeli monstruozni napadi blokadera na lokal u kom je jeo Vučić (FOTO)

Ostrašćeni blokaderi pokrenuli su najnoviji monstruozni napad na građane svoje zemlje, ovog puta direktno usmerene na vlasnike lokala u Novom Sadu u kom je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa grupom građana i liderom SNS Milošem Vučevićem jutros doručkovao.

U pitanju je lokal "Index Mirjana" u kom je predsednik pojeo čuveni sendvič i specijalitet tog mesta, a nakon čega su, gotovo momentalno, na društvenim mrežama počeli da se šire gnusni komentari. Jedan od najjezivijih je na Iksu objavio blokaderski profesor s Filozofskog fakulteta i jedan od poznatijih novosadskih zgubidana, Vladimir Mihić.

Varovali ili ne, taj blokader sa dna kace napisao je da sendviči iz lokala "Index Mirjana" "sada imaju dodatak krvi".

- Žao mi je, ali negde mora postojati granica. Indeks sendvič u "Mirjani" sada ima dodatak krvi nevinih žrtava koje su ubijene par stotina metara odatle. I ne, nisu morali. I ne, niko ih neće uhapsiti, pregaziti, slomiti im vilicu, pretiti silovanjem... Imali ste izbor, sami ste izabrali stranu ubica, dilera droge i kriminalaca. Bojkot! - napisao je Mihić.

Ispod njegove, slobodne se može reći, užasne objave, ljudi su mu očitali bukvicu.

- Nije tebi lako...

- Kakav bojkot, sta ona ima sa tim??? Ti bi mu rekao da odje*e sa šaltera i da nećeš da ga uslužiš? Koliko glupavih komentara, fascinantno...

- Ološu, leči se

- Treba te uhapsiti, ovakvom retorikom opterećuješ i građane i svoje učenike. Umobolan si

- Tvoj bolesni tvit se slaže sa tim da si profesor na FF u Novom Sadu. To je leglo vas takvih. Zlo!

- Iz cele ove priče me najviše uznemirava to što ovom čoveku u opisu profila piše "profesor". Ako je spreman na ovakve stvari, ko zna kako postupa sa decom za koju proceni ili umisli da su "Ćaci".

Inače, slično kao i Mihić, reagovao je i jedan od najnasilnijih blokadera, Miran Pogačar, koji je komentarom na Iksu bukvalno nacrtao metu na čelu vlasnicima popularne sendvičare u Novom Sadu i time pokazao kako on i njemu slični bukvalno baštine fašističku ideologiju.

- Gazda Index sendviča "Mirjana" stajao je pored Vučića i zajedno su jeli. Da se zna - napisao je Pogačar na Iksu pokazavši da mu je cilj da neko proganja vlasnika sendvičarnice i targetira ga jer je prodao svoj proizvod nekome ko se njima ne sviđa, i to predsedniku Srbije.

Podsetimo, predsednik Vučić je danas rano ujutru otvorio sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu. Pre toga je prošetao gradom i pojeo čuveni "indeks" sendvič, a građani nisu krili oduševljenje što su nenadano ugledali srpskog predsednika na ulicama Novog Sada.