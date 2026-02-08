Žarić Kovačević u Bajinoj Bašti: Podrška države porodicama koje rešavaju stambeno pitanje

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević posetila je danas u Bajinoj Bašti porodicu Danijele Golubović Bošković koja je od ministarstva dobila bespovratnu subvenciju za kupovinu kuće u kojoj će njena porodica, koju čine još i suprug Jovica i sin Dušan, nastaviti da živi i biti svoja na svome. Trenutno su u toku radovi na renoviranju kuće, a Boškovići s nestrpljenjem čekaju useljenje.

„Neizmerno mi je drago što se nalazim u porodici koja je kroz ovu državnu meru obezbedila svoj budući dom. Svesni smo da je proces renoviranja zahtevan i da zahteva vreme i strpljenje, ali svaka faza radova predstavlja korak bliže novom porodičnom početku. Želim vam uspešan nastavak radova i da se što pre uselite u završen i topao porodični dom“, rekla ovom prilikom ministarka Žarić Kovačević.

Porodica Bošković istakla je da im je subvencija mnogo pomogla da reše stambeno pitanje. Dodali su da je ova mera države, koja daje šansu porodicama u Srbiji da se skuće, važna za stabilnost i sigurnost porodice.

Ministarka Žarić Kovačević dodala je da je za 2026. godinu za realizaciju ove mere, koja je jedna od najznačajnijih mera države usmerenih na jačanje porodice i rešavanje stambenog pitanja, izdvojeno više od 1,1 milijarde dinara, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo opredeljeno 750 miliona dinara.

Od uvođenja mere 2022. godine do danas, država Srbija uložila je blizu 21,8 miliona evra i pomogla da skoro 1.400 porodica dobije „krov nad glavom“. Samo u aktuelnom mandatu, održano je sedam sednica komisije za dodelu sredstava, dok se osma očekuje u narednim danima.

Žarić Kovačević je istakla i da odluka porodica da ostanu u svom zavičaju ima posebnu vrednost, jer upravo takve porodice doprinose očuvanju i razvoju lokalnih zajednica.

„Naš cilj je da što više porodica dobije priliku da ostane, radi i podiže decu u Srbiji, u sigurnom domu koji je temelj svake stabilne porodice. Zato pozivam sve koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste ovu vrstu podrške“, naglasila je ministarka.

Tokom boravka u Bajinoj Bašti, ministarka je održala i radni sastanak sa rukovodstvom opštine, koji je ocenjen kao veoma konstruktivan. Tom prilikom istaknuto je da se u ovoj lokalnoj samoupravi već sprovodi oko 20 pronatalitetnih mera, kao i da opština ima spremne projekte sa kojima planira da konkuriše za sredstva ministarstva. Ministarka je najavila da će i ove godine biti raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje mera populacione politike i podrške porodicama i deci u 2026. godini.



