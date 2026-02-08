AKTUELNO

Politika

Žarić Kovačević u Bajinoj Bašti: Podrška države porodicama koje rešavaju stambeno pitanje

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ||

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević posetila je danas u Bajinoj Bašti porodicu Danijele Golubović Bošković koja je od ministarstva dobila bespovratnu subvenciju za kupovinu kuće u kojoj će njena porodica, koju čine još i suprug Jovica i sin Dušan, nastaviti da živi i biti svoja na svome. Trenutno su u toku radovi na renoviranju kuće, a Boškovići s nestrpljenjem čekaju useljenje.

„Neizmerno mi je drago što se nalazim u porodici koja je kroz ovu državnu meru obezbedila svoj budući dom. Svesni smo da je proces renoviranja zahtevan i da zahteva vreme i strpljenje, ali svaka faza radova predstavlja korak bliže novom porodičnom početku. Želim vam uspešan nastavak radova i da se što pre uselite u završen i topao porodični dom“, rekla ovom prilikom ministarka Žarić Kovačević.

Foto: Foto/ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Porodica Bošković istakla je da im je subvencija mnogo pomogla da reše stambeno pitanje. Dodali su da je ova mera države, koja daje šansu porodicama u Srbiji da se skuće, važna za stabilnost i sigurnost porodice.

Foto: Foto/ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Ministarka Žarić Kovačević dodala je da je za 2026. godinu za realizaciju ove mere, koja je jedna od najznačajnijih mera države usmerenih na jačanje porodice i rešavanje stambenog pitanja, izdvojeno više od 1,1 milijarde dinara, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo opredeljeno 750 miliona dinara.

Foto: Foto/ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Od uvođenja mere 2022. godine do danas, država Srbija uložila je blizu 21,8 miliona evra i pomogla da skoro 1.400 porodica dobije „krov nad glavom“. Samo u aktuelnom mandatu, održano je sedam sednica komisije za dodelu sredstava, dok se osma očekuje u narednim danima.

Foto: Foto/ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Žarić Kovačević je istakla i da odluka porodica da ostanu u svom zavičaju ima posebnu vrednost, jer upravo takve porodice doprinose očuvanju i razvoju lokalnih zajednica.

Foto: Foto/ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

„Naš cilj je da što više porodica dobije priliku da ostane, radi i podiže decu u Srbiji, u sigurnom domu koji je temelj svake stabilne porodice. Zato pozivam sve koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste ovu vrstu podrške“, naglasila je ministarka.
Tokom boravka u Bajinoj Bašti, ministarka je održala i radni sastanak sa rukovodstvom opštine, koji je ocenjen kao veoma konstruktivan. Tom prilikom istaknuto je da se u ovoj lokalnoj samoupravi već sprovodi oko 20 pronatalitetnih mera, kao i da opština ima spremne projekte sa kojima planira da konkuriše za sredstva ministarstva. Ministarka je najavila da će i ove godine biti raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje mera populacione politike i podrške porodicama i deci u 2026. godini.

Autor: D.Bošković

#BAJINA BASTA

#Jelena Žarić Kovačević

#Subvencija

#kuca

#stambeno pitanje

POVEZANE VESTI

Društvo

'SVI SE UDRUŽENO BORIMO' Žarić Kovačević obišla Crnu Travu: Uručila 100 paketa pomoći ugroženim porodicama

Politika

Žarić Kovačević upitala: Da li smo svi svesni težine izjave Miloša Jovanovića? (VIDEO)

Društvo

Srbija lider u e-uslugama! Ministarka Žarić Kovačević predstavila četbota Minbpd u Azerbejdžanu

Politika

Žarić - Kovačević reagovala na brutalne laži Marinike Tepić: 'Laž nikada neće pobediti istinu'

Politika

Jelena Žarić Kovačević, nova ministarka za brigu o porodici i demografiju: Nišlijka sa bogatim iskustvom iz gradske Skupštine

Politika

POLITIČKO I LJUDSKO DNO! Ministarka Žarić Kovačević: 'Borba za pravdu' sve više liči na borbu protiv sopstvenog naroda! (FOTO)