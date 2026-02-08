'JUNAČKO SRCE KRAJIŠNIKA KUCA ZA SRBIJU' Vučić poslao snažnu poruku: Nikad nisam pognuo glavu pred onima koji su ubijali Srbe! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se nikada nije plašio onih koji su progonili i ubijali Srbe, ističući da će uvek govoriti istinu o zločinima nad srpskim narodom i boriti se za mirnu i sigurnu budućnost Srbije i njene dece

"Junačko srce krajišnika kuca i bori se za Srbiju više nego ikada", naveo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

- Kao predsednik Srbije nisam se plašio onih koji su vas progonili, terali i ubijali. Uvek sam govorio istinu, nikad nisam pognuo glavu pred njima i uvek ću da štitim srpski narod od onoga što je bilo. Uvek da govorim kakve su zločine ustaše nad Srbima počinile, ali uvek da ukazujem na opasnosti koju nam budućnost donosi. A izborićemo se za mir, izborićemo se za bolju budućnost za svu vašu decu. I da zajednički gradimo našu lepu i najlepšu Srbiju.

Autor: S.M.