NASTAĆE KARAMBOL KADA SE SAZNAJU IMENA! Miloš Vučević o listi blokadera: Kriju se iza lažne samouverenosti, a nude samo mržnju!

Predsednik SNS Miloš Vučević poručio je danas da su pred Srbijom važni izbori, ali i veliki planovi za budućnost. On je oštro kritikovao političke protivnike, ističući da njihova politika počiva na autošovinizmu i dehumanizaciji Aleksandra Vučića.

Vučević je istakao da je 2026. godina ključna jer Srbiju očekuju izbori u 10 lokalnih samouprava, a krajem godine i parlamentarni izbori.

O povratku Vučića na mesto premijera

Na pitanje o kandidaturi Aleksandra Vučića za predsednika Vlade, Vučević je bio jasan:

– Da li će Vučić biti novi premijer, to zavisi od volje građana na izborima, i od njegove volje. Nesporno je naravno da građani žele promene, da žele da vide i neko novo lice. Ljudi hoće da se vratimo normalnom životu, i da se sve ubrza, posebno ekonomski i sveukupni društveni razvoj. Ja verujem da Vučić govori u kontekstu da nova Vlada Srbije mora dovesti ne samo nova lica, već i novi program i novu viziju. I to će biti suština onoga što će biti predstavljeno kao program Srbija 2035 – izjavio je on.

Dodao je da lični kontakti predsednika širom sveta predstavljaju ogroman kapital za državu: – Nemam problem da ponovim, za mene je poželjno da Vučić ostane politički aktivan, i prirodno je da on kao državnik bude predsednik Vlade.

"Blokaderska lista je bosanski lonac"

Govoreći o opoziciji, Vučević je upitao zašto se kriju imena kandidata sa njihove liste.

– Zašto kriju? Pa zato što će doći do karambola u njihovim redovima. Obećavali su na sve strane, pa će pokušati verovatno da isključe deo blokadera opozicionara. A onda ćete videti da to nije baš studentska lista, već lista ljudi od +60. To je jedan bosanski lonac, da svega ima. Ali nećete čuti nijednu reč o ključnim političkim pitanjima. To je fascinantno, oni opstaju na političkoj sceni bez ičega osim mržnje protiv Vučića – rekao je predsednik SNS.

O "hajci" zbog posete Novom Sadu i sendviča



Vučević se osvrnuo i na napade koji su usledili nakon što su predsednik Vučić i on boravili u Novom Sadu:

– Smejem se ovim lažima blokadera, da je Vučić pojeo sendvič i pobegao, a on posle išao na sajam, pa na Petrovaradin! Još tri sata je bio u Novom Sadu. Kod njih vlada jedna lažna samouverenost. Da nije to u pitanju, oni se ne bi tako detonirali zato što smo Vučić, moji sinovi i ja pojeli sendvič juče u Novom Sadu.

On je oštro osudio ono što naziva autošovinizmom lažne elite: – Vi imate jednu lažnu elitu koja prezire bukvalno sve što je vezano za našu otadžbinu i naš narod. Ta potreba da pljunete na sve što je nacionalno, sve što je povezano sa istorijom, je najočigledniji primer autošovinizma. Sve što mogu nažao da učine po pitanju nacionalnih interesa, oni će da urade.

Najveći izazovi: Spoljna politika i KiM

Kao ključni cilj države u narednom periodu, Vučević je naveo očuvanje nacionalnih interesa.

– Naš nacionalni interes je da sačuvamo KiM. Sve je manje-više rešivo, ali je veliko pitanje kako da izađemo iz ovog začaranog kruga po pitanju ključnih geopolitičkih poruka i da sačuvamo naše nacionalne interese – zaključio je on.

Autor: Dalibor Stankov