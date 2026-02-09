VUČIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Ratnici izađite na crtu, slobodno se ujedinite

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas opoziciji i svima koji pokušavaju da sruše vlast u Srbiji da mogu slobodno svi da se ujedine kao i da, kako je rekao, "ratnici izađu na crtu".

- Što se tiče rušenja svi su dobrodošli - welcome to club. Tako da ima ih već mnogo, neka se pridruže. Ima onaj film gde se kaže: "Warriors come out to play" (ratnici izađite na crtu) - poručio je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje Tanjuga u Predsedništvu Srbije da prokomentariše to što na društvenim mrežama kruže rasprave, kao i među studentima i opozicijom, ko će sve da ga ruši - EU ili neko drugi i da li ima saznanja o eventualnim planovima takozvanih "stranih faktora".

Vučić je istakao da onaj ko je kroz sve to prošao i naučio se bori i ne kuka zbog toga, već pobeđuje.

Autor: Dalibor Stankov