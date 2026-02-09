MALI OBJAVIO VELIKI USPEH NAŠE ZEMLJE: Srbija je 6. u svetu

Srbija deli šesto mesto u svetu sa Švajcarskom u napretku ostvarenom u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i do sada je samo 13 zemalja u svetu postiglo ovakve rezultate, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

- Sa ovim sam danas započeo 16. sednicu Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Srbije jer svim kolegama iz deset relevantnih institucija koje učestvuju u radu ovog tela želim da čestitam na izuzetnom rezultatu, na zalaganju, trudu i radu na tome da svetu predstavimo koliko je Srbija napredovala - naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Ove rezultate nedavno je objavio Komitet Saveta Evrope "Manival" (MONEYVAL) u izveštaju u kome se procenjuje delotvornost Srbije u ovim oblastima, a koji je pokazao da je Republika Srbija u poslednjih deset godina postigla ogroman napredak i ostvarila jedan od najboljih rezultata u svetu, podsetio je Mali. Naveo je da je danas održana u Vladi Srbije prva sednica nakon objavljivanja tog izveštaja u kojem je Srbija dobila sedam pozitivnih ocena od 11.

- Zahvalan sam na angažovanju svim institucijama i pojedincima, ali idemo dalje sa radom pa će ovo telo kojim predsedavam već do kraja aprila Vladi Srbije predstaviti Strateško-operativni plan sa narednim koracima - naveo je ministar.

Ovakva međunarodna potvrda značajna je Srbiji jer znači da ima respektabilne institucije koje su glavna karika u nastavljanju lanca pozitivnih rezultata, dodao je Mali.

Jedan od sledećih koraka, kako je rekao Mali, jeste maksimalna ažurnost baze podataka u ovom sektoru, sa ažuriranjem na dnevnom nivou, čime bismo postali prva zemlja u Evropi sa takvim sistemom.



- Podsećam, pozitivne ocene date su Srbiji za oblasti nacionalna procena rizika i koordinacija, međunarodna saradnja, nadzor finansijskog sektora, transparentnost pravnih lica i njihovih stvarnih vlasnika, krivično gonjenje za pranje novca, oduzimanje imovine stečene kriminalnom delatnošću, finansijske sankcije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje. Čestitam svima koji su deo ovog uspeha! - naveo je Mali.

Autor: D.Bošković