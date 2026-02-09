Specijalno tužilaštvo traži po 45 godina zatvora za četvoricu bivših vođa tzv. OVK

Specijalno tužilaštvo u Hagu sutra će nastaviti iznošenje završne reči na suđenju bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju.

Tužilaštvo na raspolaganju ima još oko dva i po sata vremena, a potom će završno izlaganje održati zastupnik žrtava.

Odbrana optuženih izneće završnu reč 11, 12, 13. i 16. februara, a 18. februara biće odgovori strana u postupku i izjave optuženih.

Tužilaštvo je danas predložilo sudu da četvoricu bivših lidera tzv. OVK osudi na kazne od po 45 godina po svih 10 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Glavna tužiteljka Kim Vest je istakla da su svedočenja i dokazi izneti tokom postupka potvrdili da je izvršenja krivičnih dela bilo i da su otuženi za njih odgovorni.

Navela je da su optuženi izvršili krivična dela protiv onih koje su smatrali protivnicima, kako bi obezbedili kontrolu nad Kosovom i Metohijom.

Istakla je da su optuženi bili pripadnici glavnog štaba tzv. OVK i da su komandanti zona dobijali naređenja od optuženih, a ne obrnuto.

Tužilac Alan Tiger je naveo da su optuženi formulisali i delili zajednički cilj, a to je da steknu kontrolu nad celim Kosovom i Metohijom i to nasiljem nad svima koje su smatrali svojim protivnicima.

On je podsetio na izjave svedoka iz dokaznog postupka i ponovo prezentovao neke od materijalnih dokaza.

Istakao je da je glavni štab tzv. OVK u saopštenjima navodio da se tzv. OVK bori za nezavisnost Kosova i da će raditi na tome dok ne ostvari pobedu, a da će političke stranke koje se zalažu za prihvatanje autonomije "biti kažnjene kao izdajnici".

Ukazao je da je u tim saopštenjima isticano da samo glavni štab ima pravo da vlada Kosovom, a da ostali moraju da ga podržavaju ili da dobiju zasluženu kaznu i dodao da su oružane jedinice tzv. OVK vršile napade na srpske snage i one za koje su smatrali "kolaboracionistima", odnosno saradnicima srpskih vlasti.

Tužilac je citirao i upozorenje da "kolaboracionisti odustanu od tog puta" ili će ih u protivnim "pogoditi osvetoljubiva ruka gde god da se nalaze".

Tiger je istakao da je glavni štab tzv. OVK kontrolisao sve jedinice i formirao jednice tzv. OVK, uključujući i one za specijalizovane zadatke i da su uzimani na metu svi koji su sarađivali sa policijom Srbije.

Podsetio je da je u Lapušniku držano više od 100 civila prema kojima je postupano brutalno i užasno, da su oteti rudari iz rudnika Belaćevac i da nikada više nisu viđeni, kao i da je oteto 50 civila u Orahovcu.

Tužilac Džejms Pač naveo je da su većina žrtava bili civili koji nisu učestvovali u neprijateljstvima, oni koji su se družili sa Srbima, nekada radili ili su nastavili da rade u državnim preduzećima, koji se nisu priključili niti podržavali tzv. OVK, zatim pristalice DSK, kao i Srbi, Romi, Makedonci, Crnogorci na KiM.

Pač je detaljno opisao na koji način su pripadnici tzv. OVK mučili lica koja su oteli i zarobili, ali i članove njihovih porodica koji bi se raspitivali za svoje bližnje.

Nakon završnih reči, veće će doneti presudu.

Presuda se donosi u roku od 90 dana od završetka dokaznog postupka, a ako je zbog okolnosti potrebno dodatno vreme, taj rok može biti produžen za još 60 dana.

Bivše vođe tzv. OVK terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

U optužnici se navodi da su krivična dela za koja su optuženi vršena najkasnije od marta 1998. pa do kraja septembra 1999. godine na više od 40 mesta širom Kosova i Metohije, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.



U optužnici se navodi da bivše vođe tzv. OVK snose individualnu krivičnu odgovornost po osnovu različitih vidova krivične odgovornosti za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na KiM, koja su bila deo sistematskog napada širih razmera na lica za koje se smatralo da ne podržavaju tzv. OVK.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.

