Petković: Odredbe na koje se poziva portparol EK ne postoje u sporazumu

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da navodne odredbe na koje se poziva portparol Evropske komisije povodom hapšenja bivšeg pripadnika OVK u Srbiji, ne postoje u pomenutom Sporazumu o pravosuđu iz 2015, kao ni u Zaključcima EU posrednika o pravosuđu iz 2016. Kako je Petković naveo za Kosovo onlajn, iz faze nepoštovanja sporazuma prešlo se u fazu njihovog izmišljanja.

„Kao glavni pregovarač Beograda u dijalogu na tehničkom nivou koji se vodi u Briselu, mogu da potvrdim da navodne odredbe sporazuma na koje se poziva portparol EK, ne postoje nigde u pomenutim dokumentima. Te 2015. godine dogovoren je Sporazum o pravosuđu, a 2016. Zaključci EU posrednika o pravosuđu. Ni u jednom tekstu ne spominju se odredbe koje navodi portparol EK“, istakao je Petković.

On je ocenio da izgleda da se iz faze nepoštovanja sporazuma, ušlo u fazu izmišljanja sporazuma.

„Pravo pitanje je kako se nikada portparol EK nije oglasio kada Kurti hapsi Srbe?“, upitao je Petković.

Portparol Evropske komisije ocenio je danas da je hapšenje bivšeg pripadnika OVK Mithata Ložanija u Srbiji „još jedno kršenje obaveza Srbije“ prema Sporazumu o dijalogu i pravdi iz 2015. godine, preneo je Radio Slobodna Evropa na albanskom.

„Prema ovom sporazumu, Srbija se obavezala da neće pokretati krivične istrage ili krivično gonjenje za zločine navodno počinjene na Kosovu, osim ako to ne zatraže kosovske vlasti. Nadležnost nad navodima o ratnim zločinima i drugim teškim krivičnim delima je na kosovskim institucijama. Pozivamo Srbiju da poštuje svoje obaveze“, rekao je portparol Evropske komisije.

Autor: D.Bošković