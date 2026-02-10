SRBIJA LIDER U REGIONU: Đedović Handanović sa Žiofreom o ulasku na tržište struje EU i rešavanju statusa NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se sa Emanueleom Žiofreom, zamenikom direktora u Evropskoj službi za spoljnu akciju (EEAS), kako bi razmotrili strateške investicije i reformske korake koji Srbiju približavaju energetskim standardima Evropske unije.

Prvi u regionu ispunili uslove EU

Ministarka je istakla da je Srbija prva i jedina država u regionu koja je ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU.

Gasne reforme: Osnovano je novo preduzeće "Gas infrastruktura", a sprovedena su i pravila za transport gasa, što su ključni koraci Reformske agende.

Integracija: Članstvo u zajedničkom tržištu omogućiće stabilnije snabdevanje i bolju konkurentnost naše privrede.

Planovi za gas i partnerstvo sa Azerbejdžanom

Kao prioritet za dugoročnu energetsku sigurnost, navedeni su ključni infrastrukturni projekti:

Nove interkonekcije: Izgradnja gasovoda ka Rumuniji i Severnoj Makedoniji.

Magistralni pravac: Izgradnja gasovoda od Niša do Horgoša.

Proširenje skladišta: Povećanje kapaciteta za čuvanje prirodnog gasa.

Gasna elektrana: Planirano potpisivanje sporazuma o izgradnji sa Azerbejdžanom.

Kraj krize za NIS na vidiku?

Govoreći o sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), ministarka je naglasila značaj dogovora između Gasprom njefta i mađarskog MOL-a.

"Prodajom ruskog udela MOL-u otvoren je put ka ukidanju američkih sankcija prema NIS-u. Čeka se finalizacija ugovora i odobrenje američkog OFAC-a kako bi se opasnost od krize u potpunosti otklonila", precizirala je Đedović Handanović.

Mirnodopska nuklearna energija

U saradnji sa francuskim EDF-om, završena je studija o primeni nuklearne energije u Srbiji.

Nova jedinica u Ministarstvu: Formirano je odeljenje koje ispituje opravdanost nuklearnog programa.

Spremnost mreže: Studija je pokazala kakvo je stanje elektroenergetske mreže i koje su tehnologije najpogodnije za Srbiju.

Ambasador Žiofre je pohvalio značajna pomeranja u energetskom sektoru Srbije, naglasivši važnost dinamike sprovođenja reformi, dok je sastanku prisustvovao i šef delegacije EU u Srbiji, Andreas fon Bekerat.

Autor: Dalibor Stankov