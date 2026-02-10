NEVEROVATNO: Tužilački saradnik na blokaderskom skupu govori o Generalštabu i direktno krši osnovno načelo nepristrasnosti

AKTUELNO

Tužilački saradnik Rade Bajić iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) bio je jedan od govornika na blokaderskom protestu gde je komentarisao slučaj "Generalštab" i direktno prekrši osnovno načelo nepristrasnosti.


Javno političko istupanje sudskog saradnika koji je učestvovao u krivičnom postupku, uz komentarisanje istog predmeta, predstavlja povredu ustavnog načela nepristrasnosti i objektivne neutralnosti suda.

Prema ustaljenoj praksi Evropski sud za ljudska prava, dovoljno je postojanje „appearance of bias“, odnosno opravdane sumnje u nepristrasnost iz ugla razumnog posmatrača, da bi se pravičnost postupka u celini dovela u pitanje.

