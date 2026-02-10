AKTUELNO

Politika

'MAKRON IMA JEDNU, A MELONI I MERC DRUGU VIZIJU EVROPE' Vučić: U Minhenu ću imati brojne sastanke, pre toga Indija, idem kod Erdogana...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Ložionici brojne diplomatske aktivnosti i komentarisao situaciju u Evropi pred bezbednosnu konferenciju u Minhenu.

- Što je država jača, ona se više trudi, a videli ste predsednika Makrona da se sprema za sastanak. Oni svi iz Evrope idu u Brisel u četvrtak, a onda će će svi biti u Minhenu, zašto je to važno? Zato što Makron ima jednu viziju Evrope, a Merc i Meloni drugu. Makron traži više ulaganja, više subvencija, posebno što je on teško pogođen sporazumom sa Merkusorom. Oni ugrožavaju francuske poljoprivrednike. Međutim, Nemci i Italijani su bili za, Nemci zbog automobilske industrije. Nemačkoj polako glavna grana postaje vojna industrija.

- Biću i ja u Minhenu i imaću sastanke s najvišim predstavnicima EU, kineskim ministro mspoljnih poslova, a pre toga idem u Indiju na samit o veštačkoj inteligenciji, pre toga sa Erdoganom. Dolazi i Alijev - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Makron

#Meloni

#merc

POVEZANE VESTI

Politika

'ŠTO BI REKLI NAŠI PROTIVNICI, BAŠ SMO IZOLOVANI' Vučić: U Minhenu imam sastanke s najvišim predstavnicima EU i Kine, prvo idem u Indiju, a pre toga s

Politika

'IMAMO ODREĐENE STVARI U NAŠEM SEFU, PITANJE JE KAD ĆEMO TO OBELODANITI' Vučić o KiM i 'genocidu': Borićemo se za svoje a reč je o jednoj VELIKOJ EVRO

Politika

AMBASADORSKA KONFERENCIJA U BEOGRADU: Naše diplomate tačno u 8 sati pozdraviće predsednik Vučić

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ: Uskoro opet idem u Pariz kod Makrona - Ponašanje opozicije po pitanju KiM BEDNO

Politika

Poznato za koliko je prodat NIS! Predsednik Vućić: Ovo je cena, mi smo bili spremni da platimo više

Politika

SPREMITE PITANJA! EKSKLUZIVNO! Predsednik Vučić PRVI put u TikTok lajvu: Komentarisaćemo i pričati o viralnim čudima! - EVO I KADA! (VIDEO)