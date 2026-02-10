'MAKRON IMA JEDNU, A MELONI I MERC DRUGU VIZIJU EVROPE' Vučić: U Minhenu ću imati brojne sastanke, pre toga Indija, idem kod Erdogana...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Ložionici brojne diplomatske aktivnosti i komentarisao situaciju u Evropi pred bezbednosnu konferenciju u Minhenu.

- Što je država jača, ona se više trudi, a videli ste predsednika Makrona da se sprema za sastanak. Oni svi iz Evrope idu u Brisel u četvrtak, a onda će će svi biti u Minhenu, zašto je to važno? Zato što Makron ima jednu viziju Evrope, a Merc i Meloni drugu. Makron traži više ulaganja, više subvencija, posebno što je on teško pogođen sporazumom sa Merkusorom. Oni ugrožavaju francuske poljoprivrednike. Međutim, Nemci i Italijani su bili za, Nemci zbog automobilske industrije. Nemačkoj polako glavna grana postaje vojna industrija.

- Biću i ja u Minhenu i imaću sastanke s najvišim predstavnicima EU, kineskim ministro mspoljnih poslova, a pre toga idem u Indiju na samit o veštačkoj inteligenciji, pre toga sa Erdoganom. Dolazi i Alijev - rekao je Vučić.

