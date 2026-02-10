AKTUELNO

'AKO SU PO SVIM KRITERIJUMIMA ZASLUŽILI PODRŠKU DRŽAVE, MORAJU DA JE DOBIJU' Vučić o vinarima blokaderima: Moramo da budemo drugačiji od njih, mi nismo kao oni!

Predsednik Aleksandar Vučić danas je u Ložionici rekao da je dobio pozive od nekih ljudi koje lično poznaje a koji pripadaju drugoj političkoj opciji i koji su mu rekli da verovatno baš zbog toga nisu dobili subvencije.

- Da vas zamolim samo jednu stvar, dobio sam danas dve poruke od ljudi koje poznajem, koji su na drugoj političkoj strani, podneli smo zahtev za subvencije, nismo dobili verovatno zbog toga.

- Hoću tim ljudima da poručim i vama u Vladi. Nemojte na nečije pretnje i šikaniranje da odgovorate na isti način. Ako su po svim kriterijumima zaslužili podršku države, moraju da dobiju. Mi moramo da budemo drugačiji od njih onda će i njih da bude sramota zbog onoga što su uradili.

- Svi ljudi podjednako moraju da uživaju u državnim sredstvima, objektivni kriterijum. I vino i rakija pripadaju svima, kao što i Srbija pripada svima - kazao je predsednik za govornicom naglasivši da politička opcija nikad ne sme da bude kriterijum nego da im treba pomoći jer "mi nismo kao oni".

