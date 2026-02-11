Skandalozna provokacija - Starović o trojnom paktu: Čista destabilizacija predstavljena kao saradnja

MInistar za evropske integracije Nemanja Starović ocenio je da je današnji sastanak trojnog pakta u Skadru provokacija i destabilizacija koju žele da predstave kao saradnju.

Starović je reagovao na trilateralni sastanak predstavnika odbrane Albanije, Prištine i Hrvatske i naglasio da je to nepromišljeni potez NATO-a sa lažnom državom.

''Skandalozna provokacija na Balkanu: Hrvatska i Albanija, dve članice NATO-a, otvoreno grade vojni savez sa takozvanim Кosovom*, nepriznatim entitetom kome je izričito zabranjeno da ima vojsku prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN i međunarodnom pravu. Кoji je pravi cilj ako ne da se Srbija opkoli, zastraši i ugrozi? Ovaj nepromišljeni potez saveznika iz NATO-a sa „ne-državom“ namerno narušava krhki mir u regionu. Čista destabilizacija predstavljena kao saradnja!'', napisao je Starović na svom profilu na mreži Iks.

Povodom ovog trojnog pakta nedavno se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da ga brine vojna saradnja Hrvatske, Albanije i Prištine.

- Veoma me brine taj vojni savez, nemojte smetnuti sa uma, to nije vojno-tehnički savez, za tehničku saradnju. Ja tebi prodam ovo, ti meni ono... Na to bih rekao da nije nikakav problem. Ali ovo je vojni savez. Građani ne moraju da brinu, snaga srpske vojske se povećava geometrijskom progresijom. Imaćemo dodatne izdatke, kupujemo najsavremeniju opremu kakvu u Evropi jedna ili nijedna zemlja ima danas. Radimo veoma dobro, mudro i ozbiljno - naglasio je Vučić tada.

Autor: A.A.