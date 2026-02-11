Đurđević: Oslanjanje na sopstvenu snagu i nacionalno jedinstvo - najveća zavetna poruka naših predaka

Obeleženo 125 godina od smrti Milana Obrenovića.

"Naša dužnost je da čuvamo sećanje na naše pretke i našu istoriju, jer odatle crpimo snagu da branimo slobodu, nezavisnost i dostojanstvo Srbije", poručila je ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja 125. godišnjice smrti kralja Milana I Obrenovića u Manastiru Krušedol.

Ističući da istorija srpskog naroda nije niz usamljenih ličnosti, već lanac zajedničke borbe za slobodu i državnost, ministar je podsetila da je kralj Milan bio prvi novovekovni srpski kralj koji je Srbiji vratio kraljevsku krunu, ali pre svega slobodu, samostalnost i međunarodno priznatu nezavisnost, izborenu i na vojnom i na diplomatskom polju.

„On nije bio samo vladar svog vremena, već važna karika u kontinuitetu naše nacionalne borbe, od Karađorđa do kralja Petra. Istorija ne počinje i ne završava se jednim čovekom, već traje kroz pokolenja koja čuvaju iste ideale“, poručila je ministar.

Kako je naglasila, najveća pouka koju nam ostavljaju preci jeste oslanjanje na sopstvenu snagu, jedinstvo i vitalnost naroda:



„Najbolje je osloniti se na sebe, na svoju državu i svoj narod. Pamtiti ko su prijatelji, ali još bolje znati da je naša snaga uvek u nama samima.“

Ministar je istakla da istorija ne služi da bismo u njoj živeli, već da bismo iz nje izvlačili lekcije i odgovornost prema budućim generacijama.

„Sve što danas radimo ostaje u nasleđe našoj deci. Zato imamo obavezu da budemo dostojni velikih podviga naših predaka i da sačuvamo ono što su oni izborili. Onaj narod koji zaboravi svoju prošlost, neće imati ni budućnost", naglasila je.

Na kraju, poslala je jasnu poruku o očuvanju državnih i nacionalnih interesa Srbije:

„Čuvaćemo našu samostalnost, slobodu, nezavisnost, suverenitet i teritorijalnu celovitost. Čuvaćemo naše Kosovo i Metohiju, Vojvodinu i svako mesto gde živi srpski narod", zaključila je Đurđević Stamenkovski.



Autor: A.A.