Hitno preduzmite mere: Petković pisao međunarodnoj zajednici zbog Univerziteta

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo predstavnicima međunarodne zajednice u kojem je upozorio na pokušaj Prištine da onemogući rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici koji funkcioniše u srpskom sistemu, ukazujući da se time šalje poruka Srbima i drugim nealbancima, ali i međunarodnoj zajednici, da su spremni da dovrše ono što su započeli u martu 1999. i 2004. godine.

Zbog toga je zatražio od predstavnika međunarodne zajednice da hitno i bezuslovno preduzmu sve neophodne korake kako bi zaustavili nastavak progona Srba.

Petković je pismo uputio posredniku u dijalogu Peteru Sorensenu, ambasadorima zemalja Kvinte, šefu delegacije EU u Beogradu, ambasadorima svih zemalja članica EU, šefici Kancelarije UN u Beogradu, kao i drugim relevantnim međunarodnim predstavnicima.

Bizarna dešavanja na Institutu za uporedno pravo

U pismu u koje je Kosovo onlajn imao uvid, Petković je naveo da je grupa Albanaca, koja je, kaže, očigledno postupala po nalogu „režimskog Samoopredeljenja“ upala u zgradu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici bez naloga, ovlašćenja ili bilo kakvog drugog osnova, da su pretresali prostorije, a zaposlenima na bezobziran i drzak način uručili ultimatum, da u roku od 30 dana napuste objekat ili da potpišu „ugovor o zakupu“ sa albanskim univerzitetom koji je već nakon 1999. godine uzurpirao prostorije Univerziteta u Prištini koje se nalaze u Prištini.

Direktor Kancelarije za KiM naveo je da su upadi u institucije i njihovo nasilno protivpravno preuzimanje zastrašivanje zaposlenih, kao i građana koji se u njima zateknu već postao „modus operadni albanskih ekstremista koji kontrolišu poluge vlasti Privremenih institucija samouprave u Prištini“.

Podsetio je da su do sada nasilno zatvorani objekati srpskih ustanova, a da je više od 20 odsto srpskog stanovništva na Kosovu prisiljeno da se raseli i potraži utočište u mestima u unutrašnjem delu Srbije, navodeći da su to jasni pokazatelji da su sve aktivnosti Prištine deo dobro organizovane i široko rasprostranjene kampanje progona u cilju zaokruživanja etničkog čišćenja započetog još 1999. godine, ali i svedočanstvo jalovosti svih javnih osuda i saopštenja međunarodne zajednice.

-Još jednom upozoravamo da su već uspostavljeni nepodnošljivi uslovi života za Srbe i druge nealbance ’samo’ uvertira za novi talas progona koji albanski ekstremisti i uzurpatori poluga vlasti najavljuju za 15. mart ove godine - da će Srbe i druge nealbance na KiM proglasiti za strance u sopstvenim domovima - napisao je Petković.

Na taj način, upozorio je, režim u Prištini želi da pošalje snažnu poruku Srbima i drugim nealbancima, ali i čitavoj međunarodnoj zajednici, da su spremni da dovrše ono što su započeli u martu 1999. i 2004. godine.

Napomenuo je da će mete tih napada, prema grubim procenama, biti više od 10.000 Srba i drugih nealbanaca koji su stalno naseljeni na Kosovu i koji nemaju dokumenta koja izdaje Priština.

-Dakle, više od 10.000 ljudi je u opasnosti, suprotno dogovorima postignutim u dijalogu, ali i svim međunarodnim standardima, da budu proglašeni strancima u sopstvenoj zemlji i postanu direktna meta politike progona koju kontinuirano i otvoreno sprovodi Priština - ukazao je Petković.

Naveo je i da najranjiviju grupu među njima svakako čine porodice u kojima jedan ili čak oba roditelja, kao i njihova deca ne poseduju (a često i ne mogu da poseduju) dokumenta koja izdaje Priština i koji će biti „laka meta“ za, kako Priština kaže „sprovođenje ’vladavine prava’, eufemizam za progon iz rodne kuće u izgnanstvo“.

Petković je naznačio i da je Priština time takođe ciljala paralisanje rada zdravstvenih, obrazovnih i verskih institucija kako bi isekla svaku mogućnost za održivi opstanak Srba na Kosovu.

-Radi bolje preglednosti razmera problema ukazujemo na činjenicu da od 1.180 nastavnika i saradnika Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici njih čak 550 nema tražene isprave. Ovo se odnosi i na više od 50 odsto studenata i učenika i značajan broj medicinskih i prosvetnih radnika kao i monaštva i sveštenstva - naveo je Petković.

Istakao je i da je svaki od jednostranih eskalatornih poteza Prištine, o kojima je proteklih godina redovno izveštavao međunarodnu zajednicu, sam po sebi najgrublje kršenje procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine i zahteva EU za hitnom deeskalacijom od 3. juna 2023. godine.

-Ali, potezi koje Priština sada otvoreno najavljuje udariće u same temelja Zajednice srpskih opština koja je pre gotovo 13 godina dogovorena kao mehanizam zaštite individualnih i kolektivnih prava, kao i dugo i mukotrpno građenog mira na Balkanu. Ovo naročito ističemo jer ćemo smatrati da će pored Prištine i drugi koji su ih u tome kroz činjenje, nečinjenje ili propuštanje činjenja, snositi deo odgovornosti za sve moguće posledice - napisao je Petković.

U tom smislu, apelovao je na predstavnike međunarodne zajednice da hitno i bezuslovno preduzmu sve neophodne korake kako bi zaustavili nastavak progona Srba i drugih nealbanaca na Kosovu, i očuvali mir i stabilnost regiona.

Autor: A.A.