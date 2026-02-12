'OVAJ SAVEZ MOŽEMO TRETIRATI KAO TERORISTIČKU ORGANIZACIJU' Predrag Jeremić za Pink o alijansi Prištine, Albanije i Hrvatske: Jasno uvežbavaju akcije i NAPAD na Srbiju (VIDEO)

Nakon više od pet meseci otkako su sklopili pakt o vojnoj saradnji, Priština, Albanija i Hrvatska sada su krenule u realizaciju "vojne saradnje", a posle dogovora o nabavci naoružanja iz SAD, planiraju održavanje multinacionalnih vežbi.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, smatra da ova alijansa nema drugi cilj osim organizacije napada na Srbiju.

- Ovaj savez što je stvoren između Hrvatske, Albanije i južne srpske pokrajine, možemo tretirati kao jednu terorističku grupaciju. Zna se da po rezoluciji 12 44 da jedini vojni savez koji može da postoji na takozvanom Kosovu je NATO. Videli smo i izbore koji su bili na Kosovu i Metohiji koji su bili pod pokroviteljstvom Prištine, šta se dogodilo. Otet je taj deseti mandat Srpskoj listi da bi Rašić kao bio predstavnik Srba. Naravno on će zastupati "srpske interese" na Kosovu i Metohiji ukoliko se Srbi budu "albanizovali" i prihvatili sve ono što Aljbin Kurti od njih bude tražio. Verujem da će takav ministar biti podoban tim ljudima. Srbi opstaju na svojim ognjištima i verujem da neće uspeti da te institucije, škole i bolnice podvedu pod taj prištinski sistem, te da će one regularno nastaviti da rade u sistemu Beograda - rekao je Jeremić i dodao vezano za trojnu alijansu:

- Oni jasno uvežbavaju terorističke akcije i napad na Srbiju. Ako se vi naoružavate, a nema razloga za to i imate jednu alijansu koja stoji iza vas i garantuje da Beograd neće da napadne, znači vi spremate napad. Ne postoji ni jedan jedini razlog osim organizovanja i pokušaj upada. Verujem ni da ovo nisu samo obične šumokradice što upadaju na jug Srbije, sve je to povezano, to nisu obični ljudi, već oni obučeni za terorističke akcije - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na veliki skandal koji se dogodio kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio nacrt plana "Srbija 2030" i "Srbija 2035", a od nadležnih iz Vlade Srbije dobio predlog programa napravljen preko Čet Dži-Pi-Ti (ChatGPT) odnosno preko veštačke inteligencije.

- Predsednik je sa pravom pobesneo. Jednostavno nisam neko ko je zagovornik da nama ne trebaju nove tehnologije, naprotiv, trebaju, ali ne na ovaj način. Taj program nije nešto što vlast treba da koristi, posebno zato što ne poseduje sve potrebne informacije. Verujem da će svi koji su radili taj predlog programa biti sankcionisani, jer samo nanose štetu državi Srbiji i političkoj situaciji - rekao je Jeremić i dodao:

- Nije ovo samo u nešto što se dešava u domenu Vlade, to se jednostvano pojavljuje i u svim medijima gde se koristi veštačka inteligencija. Time malo ponižavamo i svoju profesiju - dodao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i situaciju u svetu, prevenstveno sve veći raskol između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

- Naravno da će se Tramp kao biznismen okretati tamo gde je ogromno tržište. Moramo biti realni, jer ovakva Evropa kakva je trenutno, nema svetlu budućnost. Mora tu dosta stvari da se promeni, jer imamo Evropu koja samo srlja u podržavanje rata u Ukrajini, a ne teži ka miru i razgovorima. Tu je i suprotnosti sa Trampom - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs se osvrnuo i na obračun države i policije sa pojedinim kriminalnim grupama, za koje veruje da aktivno učestvuju u pokušajima nasilne smene vlasti u Srbiji.

- Trebamo sa pažnjom da pratimo ova dešavanja i udar koji se već druže vreme, očigledno, priprema na državno rukovodstvo. Sve ovo ima političku pozadinu zasigurno. Ne odgovara im vlast koji na svaki mogući način udara na mafiju, jer mafija želi da na svaki mogući način drži poluge vlasti. Nadam se da će tužilaštvo konačno krenuti da radi svoj posao kada se izvrše neke promene. Vidite da niste imali toliki porast kriminala dok su bili protesti, jer su mislili da će na taj način doći do vlasti, međutim, kako se to nije desilo, ponovo je počeo porast kriminalnih akcija - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić