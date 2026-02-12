Knežević: Satlerovi poslušnici mi zameraju prijateljstvo sa Vučićem

Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije, poručio je da nikoga nije prevario - ni glavne koalicione partnere, ni Novu srpsku demokratiju, niti partnere u Vladi Crne Gore - ističući da je njegov stav o dešavanjima u Zeti i Botunu bio jasan i nedvosmislen još od leta prošle godine.

- Ono što želim da znate jeste da ja nisam prevario nikoga - naglasio je Knežević, dodajući da je potpuno otvoreno saopštio koalicionim partnerima da DNP želi da pokrene dijalog o pitanjima koja su za tu stranku od suštinskog značaja.

Prema njegovim rečima, još u junu i julu prošle godine upozorio je da će, ukoliko policija bude upućena na građane Zete - „sa prvom maricom i prvim dolaskom interventnih jedinica“ - i ukoliko dođe do represije prema građanima Botuna, Demokratska narodna partija srušiti Vladu.

- I to su znali još od juna i jula prošle godine. A sada bih mogao da postavim jedno retoričko pitanje - ako su sve ovo znali, zašto nisu zaustavili intervenciju policije? Zato što im je bio cilj da DNP više ne bude u Vladi - naveo je Knežević.

On tvrdi da je iza odluke o policijskoj intervenciji stajala šira politička kalkulacija, dodajući da je, kako kaže, napravljena analiza „zajedno sa ambasadorom Satlerom“, koga je označio kao glavnog zagovornika intervencije i kao čoveka koji je u više navrata govorio da država treba da pokaže snagu.

- Meni zameraju prijateljstvo sa Aleksandrom Vučićem, a sebi ne zameraju poslušnički odnos prema Satleru, koji na dnevnom nivou izdaje naređenja državnom vrhu, koja se slepo sprovode i slepo realizuju - istakao je Knežević.

On je dodao da nema nikakav problem da kaže da je, po njegovom mišljenju, upravo taj čovek jedan od donosilaca odluka koje su rezultirale intervencijom policije, a potom i svim dešavanjima koja su usledila.

U nastavku izlaganja, Knežević se osvrnuo i na slučaj bekstva Miloša Medenice, navodeći da se nakon tog događaja oglasio glavni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Šarec, koji je ocenio da će to usporiti evropski put Crne Gore.

- Pa onda je trebalo ranije da pobegne, možda bismo i ranije ušli u Evropsku uniju da je Miloš Medenica pobegao ranije - rekao je Knežević, ironično dodajući da se, kako tvrdi, kao razlozi za usporavanje evropskog puta navode zastava, državljanstvo i srpski jezik.

On je postavio i pitanje da li bi se slovenački političari pobunili kada bi neko od njih zatražio da Slovenija promeni svoju trobojku i vrati crno-žutu zastavu Austrougarske monarhije, uz opasku da bi mu, kako je naveo, u tom slučaju verovatno bio zabranjen ulazak u Sloveniju.

Knežević je ocenio da se, prema takvoj logici, stiče utisak da zastava, himna, srpski jezik i državljanstvo predstavljaju prepreku za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, dok organizovani kriminal, korupcija i bekstva osumnjičenih navodno ne predstavljaju smetnju, već čak „ubrzavaju evropski put“.

- Znači, da poručimo i Zviceru i Ljubu Miloviću, i ostalima da se ne predaju, i da poručimo svima ostalima koji treba da idu na izdržavanje zatvorskih kazni da ne idu, jer ćemo tako pre ući u EU - naveo je Knežević, ocenjujući da su to paradoksi koji su, kako tvrdi, u vladi Milojka Spajića dobili obrise „antisrpske vlade i antisrpskog delovanja“.

Svoj nastup zaključio je tvrdnjom da je politička kriza koja je usledila nakon policijske intervencije u Zeti posledica, kako smatra, namerne strategije čiji je cilj bio izbacivanje DNP-a iz vlasti, uz istovremeno nametanje pitanja identiteta kao ključne prepreke evropskim integracijama.

