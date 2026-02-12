AKTUELNO

'ČUO SAM DA SI TI AJRONMEN, HAJDE DA VIDIMO KOLIKO SI JAK' Ministar Mali i Islam Mahačev obarali ruke, pogledajte koji je rezultat (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: TikTok/mali.sinisa ||

Ministar finansija Siniša Mali objavio je na TikToku video snimak sa MMA borcem Islamom Mahačevim.

- Brate, čuo sam da si ti Ajronmen, hajde da vidimo koliko si jak - rekao je Mahačev, nakon čega je usledilo obaranje ruku uz nerešen rezultat.

- Jesam li spreman za Dagestan ili ne? - upitao je ministar.

- Moraš da dođeš u Dagestan na 2-3 godine - kazao je Mahačev.

- 2-3 godine, moram da vežbam - rekao je Mali.

MMA borac je zatim poklonio potpisan šorts ministru Malom.

- Ovo je specijalni šorts, koji je najprodavaniji u SAD, to je šorts sa mojim imenom i prezimenom, ovo su dagestanske planine i takođe dagestanski bodež - objasnio je Mahačev.

- Znači, ako se pojavim u ovom šortsu... - kazao je Mali.

- Bićeš broj 1 - odgovorio je MMA borac.

- Ne, ja sam broj 2, pošto si ti broj 1 - rekao je ministar.

Možda nisam jak kao IslamMakhachev, ali sam bio dovoljno hrabar da sa njim obaram ruke 💪😆

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu sa MMA borcem i svetskim šampionom Islamom Mahačevim, sa kojim je razgovarao o značaju sporta kao temelja zdravog društva i o ulozi koju vrhunski sportisti imaju u motivisanju mladih da razvijaju disciplinu, odgovornost i istrajnost.

Autor: Iva Besarabić

