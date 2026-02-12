'Zna se odakle dolaze, recimo, kavčani, škaljarci...' Kojčić za Pink o delovanju kriminalnih grupa: Meta je bila Srbija, ne jedan čovek (VIDEO)

Tri oso­be za ko­je bez­bed­no­sne slu­žbe ve­ru­ju da su vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni čla­no­vi cr­no­gor­skog "ka­vač­kog" kri­mi­nal­nog kla­na uhap­še­ne su ju­če pre pod­ne u Be­o­gra­du. Hap­še­nje osum­nji­če­nih spro­ve­de­no je u za­jed­nič­koj ak­ci­ji Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i be­o­grad­skog Vi­šeg jav­nog tu­ži­la­štva, a ope­ra­tiv­ni po­da­ci is­tra­ži­te­lja uka­zu­ju da je je­dan od "kav­ča­na" bio u di­rekt­nom kon­tak­tu i pri­mao na­lo­ge od Ra­do­ja Zvi­ce­ra, vo­đe ka­vač­ke kri­mi­nal­ne gru­pe.

Dragoljub Kojčić, politički filozof, smatra da je cilj pojedinih kriminalističkih grupa destabilizacija Srbije.

- U Americi postoji jedan izraza za ovu vrstu podrške tako što se ne piše to. Znači, preskočiš događaj i on kao da se nije dogodio. A dogodilo se, ispala kocka na trgu Republike, odmah kriv Vesić, kriv Šapić i tako daje. Ovo pokazuje u suštini da postoji jedan odmetnoti segment čitavog društva, zajedno sa svojim medijima, nekoliko tih opozicionih medija, i koji uopšte ne osećaju da dele zajedničku sudbinu sa svima - rekao je Kojčić i dodao:

- Ovo je situacija kada bi celo društvo moralo da se okupi, kao kada je bio atentat, recimo, na Kenedija ili neke druge u svetu, pokušaj atentata na de Gola i tako dalje. To je situacija kada društvo u stvari mora da se brani kao celina. Pazi, mi smo ovde napadnuti kao društvo. Jasno je da su oni sigurno hteli nekog visokog funkcionera, ja neću da spekulišam da li su mislili na prvog čoveka, ali sve jedno, i da su na trećeg, četvrtog, petog, oni hoće da destabilizuju Srbiju. Ovde je meta bila Srbija , ne jedan čovek. Karakter oružja koje je pronađeno, pokazuje karakter namera - rekao je Kojčić.

Kojčić dodaje da blokaderi nikako ne mogu da shvate da dele istu sudbinu kao ostatak građana ove zemlje.

- Ali mi imamo i na ulicama blokadere koji isto tako neće da shvate, kao što sam rekao, da dele zajedničku sudbinu ovog naroda i ove države, kad bi trebalo svi da stranemo upravo u odbranu društva od ovakvog terorizma - kaže Kojčić i dodaje:

- Međutim, zna se odakve dolaze, recimo, kavčani, škaljarci i tako daje. Prvo im je tolerisano na izvestan način, gledano kroz prste, da se bave tim svojim osnovnim poslom, to je trefiking, droga, ljudi, šta ja znam, i sve ostalo. A onda šta dolazi? Onda ih pohapse, i onda kaže, sad će završi jedan mnogo važniji posao za nas, mnogo važniji posao, pa ćemo da te amnestiramo, ili da ti promenimo identitet i pošaljamo te na drugi deo - kaže Kojčić.

Autor: Iva Besarabić