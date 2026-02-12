Srbija i Turska usvojile Zajedničku deklaraciju: Nova era saradnje u energetici, tehnologiji i turizmu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan potpisali su danas u Ankari Zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje namera dveju država da dodatno prodube saradnju u ključnim oblastima od zajedničkog interesa.
Ekonomski ciljevi i trgovinska razmena
Dvojica lidera izrazila su veliko zadovoljstvo činjenicom da je bilateralna trgovinska razmena u 2025. godini dostigla rekordnih 3,5 milijardi dolara.
Novi cilj: Postavljen je zadatak da se u narednim godinama ovaj iznos poveća na 5 milijardi dolara.
Investicije: Pozitivno je ocenjen rad turskih građevinskih kompanija na infrastrukturnim projektima u Srbiji, a najavljeno je i ubrzanje rada Tursko-srpskog poslovnog saveta.
Odbrambena industrija i napredne tehnologije
Deklaracija predviđa intenziviranje saradnje u oblasti odbrambene industrije, u skladu sa ranijim dogovorima iz Beograda. Takođe, strane su se usaglasile o jačanju pravnog osnova za saradnju u sferama:
- Naprednih tehnologija i digitalizacije.
- Energetike i saobraćajne povezanosti.
- Obrazovanja i zaštite životne sredine.
Regionalna stabilnost i EXPO 2027
Tokom susreta naglašen je značaj Balkanske mirovne platforme kao instrumenta za očuvanje stabilnosti u regionu. Predsednik Erdogan je istakao značaj manifestacije EXPO 2027 Beograd za ekonomski rast celog Balkana.
U dokumentu se navodi da će naredna sednica Mešovite tursko-srpske ekonomske komisije biti održana u najkraćem roku, čime će se nastaviti kontinuitet redovnih sastanaka na najvišem nivou.
Autor: Dalibor Stankov