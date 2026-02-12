Srbija i Turska usvojile Zajedničku deklaraciju: Nova era saradnje u energetici, tehnologiji i turizmu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan potpisali su danas u Ankari Zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje namera dveju država da dodatno prodube saradnju u ključnim oblastima od zajedničkog interesa.

Ekonomski ciljevi i trgovinska razmena

Dvojica lidera izrazila su veliko zadovoljstvo činjenicom da je bilateralna trgovinska razmena u 2025. godini dostigla rekordnih 3,5 milijardi dolara.

Novi cilj: Postavljen je zadatak da se u narednim godinama ovaj iznos poveća na 5 milijardi dolara.

Investicije: Pozitivno je ocenjen rad turskih građevinskih kompanija na infrastrukturnim projektima u Srbiji, a najavljeno je i ubrzanje rada Tursko-srpskog poslovnog saveta.

Odbrambena industrija i napredne tehnologije

Deklaracija predviđa intenziviranje saradnje u oblasti odbrambene industrije, u skladu sa ranijim dogovorima iz Beograda. Takođe, strane su se usaglasile o jačanju pravnog osnova za saradnju u sferama:

- Naprednih tehnologija i digitalizacije.

- Energetike i saobraćajne povezanosti.

- Obrazovanja i zaštite životne sredine.

Regionalna stabilnost i EXPO 2027

Tokom susreta naglašen je značaj Balkanske mirovne platforme kao instrumenta za očuvanje stabilnosti u regionu. Predsednik Erdogan je istakao značaj manifestacije EXPO 2027 Beograd za ekonomski rast celog Balkana.

U dokumentu se navodi da će naredna sednica Mešovite tursko-srpske ekonomske komisije biti održana u najkraćem roku, čime će se nastaviti kontinuitet redovnih sastanaka na najvišem nivou.

Autor: Dalibor Stankov