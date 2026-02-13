Pilja odgovorila DS: Nekada u davnoj prošlosti su bili značajan politički akter

Biljana Pantić Pilja, član predsedništva SNS-a, je u odgovoru Demokratskoj stranci, istakla da su oni hteli mi to da priznamo ili ne sada već u davnoj prošlosti bila značajan politički akter.

- Međutim, nakon poslednjeg vršenja vlasti, gde je ta ista Demokratska stranka bila stožer propadanja Srbije, propala je i ta stranka. Valjda je to jedina stranka koja je svojim delovanjem uništila i državu i samu sebe - navela je Pantić Pilja.

- Poslednji ekser u sanduku Demokratske stranke zakucan je izborom Srđana Milivojevića za predsednika iste.I sad ta takva Demokratska stranka, koju više ni ljudi sa njihovim članskim kartama ne podržavaju, otvoreno, bez dokaza targetira i optužuje Aleksandra Vučića. Ali to je ta njihova politika, Aleksandar Vučić im je kriv za sve - istakla je ona i dodala:

Naravno da za te optužbe ne postoje ni dokazi, niti je to istina, ali to nema veze. Jadan i jeftin pokušaj da se Srđan Milivojević dodvodi studentima. Kad ga već neće članovi Demokratske stranke, možda ga studenti prihvate. Skandal je da nama Srđan Milivojević priča o vladavini prava, čija je stranka uništila srpsko pravosuđe u reformi 2009. godine, kada su reizbor sudija sprovodili u svojim stranačkim prostorijama. Srđan Milivojević da priča o nasilju, čija je poslanica Dragana Rakić na stepeništu suda u Novom Sadu policajca udarala i otimala mu štit.

- Aleksandar Vučić je kriv za nove mostove, nove bolnice i pruge, za nova radna mesta. Za nasilje je isključivi i jedini krivac ovakva blokaderska opozicija - istakla je Pantić Pilja i podvukla:

Oni koji nemaju ideje i rezultate, napadaju Aleksandra Vučića jer se on bori za građane Srbije. I nikada ne treba zaboraviti, Aleksandar Vučić je čovek kome je Srbija na prvom mestu, a Srđan Milivojević je čovek koji se vezao za autobus čitavih 15 minuta pa mu je i to bilo teško, te je brže bolje i od toga odustao.

Autor: S.M.