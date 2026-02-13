Vučinić: Marinika je sama sebi u svojim igricama dovoljna

Kome Marinika Tepić - Morović može da daje rokove?! Možda kokama nosiljama? Ni one se više “ne pale” na fantazmagorije dokazane lažljivice. Privatni avioni, milioni, kombinacije, tenderi… nisu privid već stvarnost, ali kada Marinika govori o njenom Draganu! Sve ostalo - laž do laži, izjavila je Dina Vučinić član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Marinika je sama sebi u svojim igricama dovoljna - ona je i inspektor i tužilac i sudija. Realno gledano, ona se dosta puta sama zaigra, zavisi koliko Đilas plati. Nikako jedna Marinika ne može da diskredituje najboljeg gradonačelnika u istoriji grada Novog Sada, kao ni njegovu porodicu i prijatelje - navodi Vučinić u saopštenju i dodaje:

Za razliku od nje, mi se naših prijatelja ne stidimo i tako će ostati. Ista ta Marinika živi u gradu u kojem se grade nove škole i mostovi, i nijedna njena laž ne može da ospori rezultate koji ima Miloš Vučević.

- Pozivam Miloša Vučevića da odmah podnese tužbu za klevetu protiv Marinike Tepić jer nema potrebe čekati ponedeljak ili utorak - zaključila je Vučinić.

Autor: Pink.rs