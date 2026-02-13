NAJVEĆA PRETNJA SRBIJI JE VOJNI SAVEZ HRVATSKE, TIRANE I PRIŠTINE! Vučić iz Minhena: Srbija je spremna da odbrani svoju teritoriju snažnije nego ikada!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju 62. Minhenske konferencije o bezbednosti, a nakon niza sadržajnih razgovora sa svetskim liderima, obratio se javnosti sa ključnim porukama o bezbednosti zemlje.

Predsednik je na početku istakao da atmosfera na ovogodišnjem forumu ukazuje na veliku napetost u svetskoj politici.

Bio sam na mnogo minhenskih konferencija, sem kada bi dolazili američki potpredsednici, čini mi se da nikada ovakva gužva nije bila. Slušao sam kancelara, mnogo novina, što mi ne pratimo revnosno i sa mnogo detalja, a trebalo bi da radimo - izjavio je Vučić.

Govoreći o svom gustom rasporedu, on je naglasio da Srbiju čeka mnogo posla na polju tehnološkog razvoja.

Očekuje me večera gde će biti 20 premijera, predsednika i uticajnih ljudi, a onda ću da se nađem sa Željkom Cvijanović, da popričamo nešto. Naporan dan, ali ono što je važno da unapredimo saradnju Srbije i Kine u svim oblastima. Za nas je bitno da poguramo tehnološki progres po pitanju robota, da naučimo mnogo iz domena veštačke inteligencije - rekao je Vučić.

O razgovorima sa evropskim zvaničnicima i pritiscima

Predsednik se osvrnuo na sastanak sa Antoniom Koštom, objasnivši da situacija oko pravosudnih zakona i REM-a ostaje izazovna.

Sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom mi smo prijatelji dugi niz godina naravno nije bio jednostavan razgovor oni su zadovoljni kretanjima u srpskoj energetici zadovoljni su usvajanjem zakona o biračkom spisku, formiranjem neke komisije, nisam to baš ni ispratio tačno o čemu se radi. Nisu zadovoljni promenama pravosudnih zakona. Nisam siguran da svi tačno znaju ni o čemu se radi. Znaju u Evropskoj komisiji sasvim izvrsno a svi znaju da su nezadovoljni. I ja sam rekao nikakav problem, ako Venecijanska komisija bude dala negativne komentare u skladu sa tim ćemo se ponašati, ali smo suverena i nezavisna zemlja i donosimo svoje zakone ali naravno ostalo je pitanje i REM-a. Neki koji imaju značajnu manjinu, nisu ni blizu većine, hteli bi da imaju većinu, valjda pa da ukidaju pojedine televizije, tako zamišljaju svoj posao - istakao je Vučić.

On je dodao da je, uprkos kritikama, dijalog sa Briselom bio konstruktivan.

Ali dobro, nastavićemo posvećeno i ja sam rekao da ćemo raditi sve što možemo da Srbija napreduje na svom evropskom putu u narednom periodu, ne ugrožavajući svoje vitalne nacionalne interese, u svakom slučaju jedan dobar, korektan razgovor. Uvek je dobro kada imate prijatelja na čelu Evropskog saveta, od kojeg možete da dobijete i savete, i kritiku, i prijateljsku, a i da imate pravo da odgovorite, da se čuje vaš stav i vaše mišljenje. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan - naglasio je on.

Vučić je takođe najavio da se država okreće jačanju sopstvenih odbrambenih kapaciteta.

Uskoro ću prisustvovati i koelgijumu Generalštaba, moraćemo da izvozimo oruđe i oružje, ali ćemo veliki deo naše proizvodnje da usmerimo u Vojsku Srbije - poručio je predsednik.

O vojnom paktu Tirane, Prištine i Zagreba i situaciji u svetu

Posebno oštro Vučić je govorio o ćutanju međunarodne zajednice na regionalno vojno organizovanje.

Postavio sam pitanja vezano za vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba, da mi neko kaže jednu reč o svemu tome. Pre nego što krenu u akciju, nadam se da ću dobiti odgovor. Ono što je rekao Merc, to je najvažnija vest. Kritikovao je MAGA pokret po pitanju tarifa, jer to nije politika EU, Ameriku po pitanju stava o STO, po pitanju klimatskih promena. Veoma snažno protiv Rusije, do mere da sam bio pomalo iznanđen. Snažno podržavaju Ukrajinu, jasno kažu da je Rusija iscrpljena i da treba da bude iscrpljena jer će to dovesti do njenog poraza - objasnio je predsednik.

O ukrajinskom sukobu i govoru Fridriha Merca

Komentarišući vojnu moć Nemačke i ekonomske trendove, Vučić je naveo da se svet ubrzano naoružava.

Merc je govorio o stvaranju snažne Evrope, po prvi put je rekao da će Nemačka ubedljivo postati najjača vojska u Evropi. Nemačka to već jeste ako pogledate podatke. U današnjem svetu uloži se oko 2024. bilo 2,7 triliona ili 2,7 biliona na srpskom jeziku, odnosno 2.700 milijardi evra uloženo. 2025. Oko 3,2 biliona ukupno uloženo. Sve više se ulaže u vojnu industriju. Nemci pametno to rade i oni to koriste za razvoj, za stopu rasta, povećanje stope rasta i za razvoj svoje sveukupne industrije - rekao je on.

Predsednik je izneo i mračne prognoze o trajanju sukoba u Ukrajini.

Izrazio je negativan stav prema Viktoru Orbanu uz nadu da će izgubiti izbore. Smatra da sa Putinom ne treba razgovorati dok Rusija ne bude potpuno iscrpljena. Rusija će ove godine po prvi put imati negativan ekonomski rast. Ali to dovodi u dodatne sukobe. Ovde je Zelenski najveća zvezda, nigde nije tako osim ovde u Minhenu. Plašim se da kraj rata u Ukrajini nećemo videti. Ključni problemi su u teritorijama, Rusi hoće papir da je nešto njihovo, a Ukrajina to neće - naveo je Vučić.

On je podvukao da je prioritet Srbije očuvanje mira, ali i spremnost na odbranu.

Mi ćemo da čuvamo svoju zemlju i mir. Nećemo u sukob ni sa kim. Meni je nevrovatno da se svi prave blesavi kad pitam o savezu Tirane, Prištine i Zagreba. Veoma me to brine, ali mogu da vam odgovorim drugačije. Neki ljudi u prošlosti su sve olako shvatali, ja suviše ozbiljno shvatam sve naše protivnike. Ja ispunjavam svoje obaveze. Srbija je spremna da odbrani svoju teritoriju snažnije nego ikada, a iz meseca u mesec biće dramatično snažnija. Najveća pretnja Republici Srbiji je vojni savez Priština, Hrvatska, Tirana - naglasio je Vučić.

Odgovori na pitanja novinara

O izjavama Jova Bakića

Predsednik je oštro osudio pozive na nasilje koji stižu od strane pojedinih analitičara.

Ne postoji nijedan režim koji može da trpi da neki ljudi takve stvari rade i pozivaju na nasilje. Ja sam uvek uplašen kad čujem njegove histerične govore. Imam pametnije poslove nego da se time bavim. Što nisu bili na glavnom trgu u Ubu? - rekao je Vučić.

O izjavama Denisa Bećirovića

Povodom istupa bošnjačkog člana Predsedništva BiH, Vučić je poručio da Srbija ostaje pri politici dobrosusedstva.

Ništa neuobičajeno, uvek isto govori. Mi želimo dobre odnose sa BiH, nemam ništa da dodam na to - kratko je prokomentarisao on.

O ulasku u EU

Na kraju, predsednik je istakao da su poruke nemačkih zvaničnika o proširenju ohrabrujuće za region.

Merc je imao pozitivan odnos prema prijemu zemalja ZB u EU. To su dobre vesti za sve nas na Zapadnom Balkanu. Da Ukrajina uđe 2027. godine, to nije pitanje samo za Mađarsku - zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov