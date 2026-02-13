AKTUELNO

SRBIJA DA SE SPREMI ZA GULAG: Smiljan Banjac poručio šta nas čeka kada pobede blokaderi sa fakulteta! (FOTO)

Blokader Smiljan Banjac poručio je da Srbija treba da se spremi za gulag onog trenutka kada pobedu odnesu oni koji trenutno blokiraju fakultete, prenose mediji.

Banjac se oglasio na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter) povodom dešavanja u Valjevu i susreta građana sa studentima.

Auuuu, stigla u Valjevo 'krstača' od 3 metra, srBska zastava i ogromni Hesus sa frćkavom kosom. Svi se sa studentima grle i ljube, zaraza je neminovna! Gotovi smo, pocrkaćemo u sibirskom gulagu kada pobede - napisao je Banjac.

Ova objava izazvala je brojne reakcije u javnosti, s obzirom na to da otvoreno govori o scenariju koji predviđa nakon eventualne pobede blokadera.

Autor: Dalibor Stankov

