DOGODINE U SRPSKOM SVETU: Aleksandar Vulin iz Banjaluke poručio – Mi smo jedan narod, niko ne sme da nas deli!

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin prisustvovao je u Banjaluci zajedničkom obeležavanju Sretenja - Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, koji se ove godine proslavlja pod sloganom "Sabornost i ponos".

Vulin je tom prilikom istakao neraskidivu vezu između Srbije i Srpske, naglasivši da je ovo dokaz jedinstva jednog naroda.

Ovo je veliki dan, veliki datum, ne samo zbog istorije, nego zbog budućnosti zato što je ovo dokaz da Republika Srpska i Republika Srbija jesu jedno. Nisu to dva naroda, to je jedan narod koji je ne svojom voljom podeljen i ne svojom voljom živi u različitim državama, ali nije rečeno da neće živeti jednom u svojoj državi i državi koju će hteti da stvori baš onakvu kakvu on želi - izjavio je Aleksandar Vulin.

Senator je podsetio da su zajednička obeležavanja datuma počela pre više od decenije, uprkos protivljenjima iz inostranstva.

I tada su iz Sarajeva ali i iz svih evropskih prestonica bili strašno ljuti na nas i govorili da je to rušenje mira i da to ne sme da se radi. Ali kao što vidite ne samo da se to radi do današnjeg dana nego smo i povećali broj datuma koje zajedno obeležavamo. To je samo dokaz koliko moramo da budemo jedinstveni i složni i koliko ne smemo da slušamo strance šta nam govore i čime nas plaše jer ne misle nam nikako dobro.

Vulin je uputio i konkretan poziv vladama i skupštinama obe republike da ubrzaju procese saradnje i formiranja zajedničkih tela.

Koristim priliku da pozovem vlade Republike Srbije i Republike Srpske da što pre održe zajedničku sednicu i da niko ne čeka da mu legitimitet potvrdjuje Sarajevo, već da se to uradi odmah jer mi smo jedni drugima legitimitet. Takodje molim Narodnu skupštinu Republike Srbije i Narodnu skupštinu Srpske da što pre sprovedu zaključke koje je doneo Svesrpski sabor i da formiraju sva ona tela koja trebaju da budu stalna i koja ne treba da se sastaju ili postoje samo o praznicima nego treba da budu delatna i da rade svakog dana - poručio je senator Republike Srpske.

Na kraju, Vulin je uputio snažnu poruku svim građanima čestitajući im praznik.

Dogodine u Srpskom svetu!

Autor: Dalibor Stankov