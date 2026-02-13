'NIKO NE GOVORI U KAKVOM JE STANJU UKRAJINA' Vučić: Neki bi radije da rat traje nego mir koji odgovara drugoj strani

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić govori za Informer iz Minhena o svim gorućim temema, kako iz Srbije tako i sveta.

- Očekujem mnogo poziva na transatlansko jedinstvo, suštinski će se videti da su rovovi još dublji. Ono što je zanimljivo je da je bilo mnogo premijera, predsednika, video sam privrženost ideji da će rat biti gotov porazom Rusije. Slušao sam mnogo komentara da su Rusi izgubili strateški jer su mislili da će da osvoje celu Ukrajinu, ekonomski, što svakako jesu, ali i da su izgubili toliki broj ljudi da je teško da se od toga oporave. Samo nisu rekli u kakvom je stanju Ukrajina - počeo je Vučić, pa dodao:

Mi smo ljudi koji smatramo da je ponekad bolje i da se rat nastavi nego da dođe do mira koji bi odgovarao Putinu. Mislite li da ima smisla da rat traje doveka ili da ima smisla da Rusi prihvate poraz? Mislite li da Rusija to može sebi da priušti posle svega? Ne mislim da su stvari dobre, svi samo žele poraz one druge strane. Sve je veći jaz Amerike i Evrope. Otvoriće se pregovori i oko nuklearnog štita. Amerika ima 1 tenk, Evropa 19. Teško se tu postiže ušteda u municiji.

- Makron je u svom govoru koji je marketinški bio bolje obrađen od Mercovog, govorio o potrebama pravljenja fabrika u kojima bi se pravile rakete dugog dometa, jer ako niste vojno uporedivi sa 4 ostale sile, Amerikom, Kinom, Rusijom i Indijom... Evropa jednostavno mora da uđe u to da bi se takmičila sa ostatkom sveta - smatra Vučić i dodaje:

-Kina sustiže SAD i u vojnom delu, posebno u svemu što se tiče hardverskog dela, dok je Amerika i dalje u softverima ispred Kine. Evropa to razume. Evropa će nastaviti da govori o tome, o snaženju konkurentnosti, skraćivanju birokratije, Nemačka strahovito napreduje, ljudski potencijal koji imaju sa 85 miliona stanovnika, to niko nema u Evropi, ne računajući Tursku jer je evro-azijska zemlja. Kada znate da Rusi ne mogu rat da izgube, da Kinezi puste da Rusi lako izgube, Amerikanci koji žele mir, ali Tramp koji želi da uzima sirovine širom sveta, da obezbedi Ameriku.

Vučić je naveo da, što se tiče naoružanja, ljudi nisu svesni šta imamo.

- Ni prema kome se orijentišemo napadači, ovaj vojni savez Tirana, Hrvatska, Priština pokazuje kakve su im namere. Naša snaga je brzo narastajuća, ja sam ozbiljan, odgovaran čovek, ogroman novac ulažemo, ljudi ne sanjaju šta sve imamo. Bez snažne i jake vojske, države teško i da će da postoje. Najpre stradaju mali, pa veliki. Da ne bi stradali i u prvom smo redu za stradanje, mi ćemo da sačuvamo sebe i mudro vodimo politiku - ističe Vučić.

Vučić je prokomentarisao i pojavljivanje Angele Merkel posle 7 godina i njen mogući povratak u politiku.

- Ne verujem u to. Ona je lojalni član CDU, kao što sam ja lojalan član SNS ocenio je.

Poseta Turskoj

Predsednik Vučić je kratko prokomentarisao i posetu Turskoj i njegov doček.

- Bilo je 19 pesama, bar 6 srpskih, meni se svidela najviše "Tamo daleko". Oni su odlični domaćini, razgovor je bio odličan. To je važno za našu zemlju - pojasnio je Vučić.

O izjavama Branka Ružića, Vučić kaže sledeće:

Ja sam čovek koji stvari tumačim onakvima kakve jesu, on je zamenik predsednika SPS. On nije suspendovan, on je formalno drugi čovek te partije. On je govorio u ime svoje partije i svoje ime, njihovi stavovi su jasni. Postoji najveći deo onih koji su izuzetno časni ljudi i glasaju za svoju partiju, imate deo funkcionera te partije koji zdušno žele da blokaderi pobede jer misle da su pametniji nego mi. Sve što bih dodao bilo bi previše.

Košarka

Vučić je komentarisao i košarkašku utakmicu Zvezde protiv Olimpijakosa.

- Neke lopte je čudno kako sviraju. To je ipak samo sport. Neki kažu da to Bodiroga namešta da ne bi ni Zvezda ni Partizan nešto napravili u eri Vučića. To su teorije zavere.

Autor: Pink.rs