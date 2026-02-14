ALEKSEJ NAVALJNI OTROVAN I UBIJEN TOKSINOM IZ ŽABE! Britanska vlada objavila detalje SMRTI ruskog opozicionara

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni, otrovan je od strane Rusije smrtonosnim toksinom koji se nalazi u koži ekvadorskih žaba strelic, saopštila je britanska vlada.

Ruski opozicioni lider i aktivista u borbi protiv korupcije, Aleksej Navaljni, otrovan je od strane Rusije smrtonosnim toksinom koji se nalazi u koži ekvadorskih streličarskih žaba, što je "veoma verovatno" dovelo do njegove smrti, saopštilo je upravo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

- Samo ruska država imala je sredstva, motiv i priliku da primeni ovaj smrtonosni toksin i ciljano napadne Navaljnog tokom njegovog pritvora u ruskoj kaznenoj koloniji u Sibiru, i držimo je odgovornom za njegovu smrt - navodi britanska vlada.

- Epibatidin se prirodno nalazi kod streličarskih žaba u divljini Južne Amerike. Streličarske žabe u zatočeništvu ne proizvode ovaj toksin i on se prirodno ne nalazi u Rusiji. Nema opravdanog, nevinog objašnjenja za njegovo prisustvo u telu Navaljnog - dodaje se.

Istragu o njegovoj smrti sprovela je Velika Britanija "u saradnji sa partnerima iz Švedske, Francuske, Holandije i Nemačke".

Velika Britanija je prijavila trovanje Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, optužujući Rusiju za "grubo kršenje" Konvencije o hemijskom oružju.

Vesti stižu samo nekoliko dana pre druge godišnjice smrti Navaljnog u kaznenoj koloniji u Sibiru, dok se zvaničnici i bezbednosni eksperti sastaju na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kako bi razgovarali o pretnji koju Rusija i dalje predstavlja Evropi, između ostalog.

Govoreći sa Minhenske bezbednosne konferencije, britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper rekla je:

- Otkako je Julija Navaljna objavila gubitak svog supruga ovde u Minhenu pre dve godine, Velika Britanija istrajava u otkrivanju istine o smrti Alekseja Navaljnog. Danas, pored njegove udovice, Velika Britanija baca svetlo na varvarski plan Kremlja da ućutka njegov glas.

Autor: D.Bošković