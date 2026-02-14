AKTUELNO

I SRBIJA DOBILA AMERIČKU POVELJU ZA MIR Vučić: Videćemo šta će biti u budućnosti

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vučić je rekao da Amerikanci kritikuju UN

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Minhenu, gde učestvuje na 62. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, da je i Srbija dobila "povelju" od SAD o Odboru za mir kojom se, kako je rekao, uređuju odnosi na drugačiji način, kao i da ćemo razmotriti taj dokument.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji državni sekretar SAD Marko Rubio govorio veoma kritički o Ujedinjenim nacijama i da li možemo očekivati da je to neka smernica američke politike u narednom periodu i kakva je sudbina Ujedinjenih nacija, Vučić je rekao da Amerikanci kritikuju UN.

"I ova povelja koju daju za Odbor za mir za Gazu je neka vrsta povelje koja se tiče uređivanja odnosa na drugačiji način. To ćemo da vidimo dokle će da stignu sa tim i kako će to da izgleda u budućnosti i mi smo dobili taj papir, pa ćemo da vidimo", rekao je Vučić.

Predsednik SAD Donald Tramp je u januaru lansirao svoj novi Odbor za mir na ceremoniji na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu nakon potpisivanja osnivačke povelje, kojom se definiše budućnost Gaze.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Amerika

#Mir

#SAD

