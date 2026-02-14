NA TRIBINI U KULI BLOKADERI MONSTRUOZNO VREĐALI PATRIJARHA I SPC

Na upravo završenoj tribini kulske opozicije pod nazivom „Žene bez straha – kako protiv digitalnog nasilja nad ženama“, građani su umesto ozbiljne teme dobili politički performans i salvu uvreda.

Skupu su prisustvovali i blokaderi iz grupe „Mladi Kula“, među njima i Roland Šipoš, a govorile su predstavnice opozicije Nikolina Drinić, Bojana Radović, Dragoslava Barzut i Natalija Simović. Međutim, prema utisku prisutnih, o samom nasilju na internetu govorilo se najmanje.

Nakon izlaganja, reč je davana unapred organizovanoj publici – ukupno oko tridesetak ljudi – gde je jedna od gošći otvoreno napala predstavnike SNS-a nazivajući ih „monstrumima“, a potom izrekla i uvrede na račun patrijarha srpskog Porfirija. Postavlja se pitanje – da li je nekima zaista baš ništa sveto?

Umesto rasprave o zaštiti žena i rešavanju problema digitalnog nasilja, tribina je završena vređanjem crkve i političkim parolama. Predstavnice SNS-a su, kako navode, više puta javno osudile svako nasilje, dok su isti akteri sa tribine odbijali da pred kamerama učine isto.

Građani koji su očekivali ozbiljan razgovor ostali su zatečeni – skup o nasilju pretvorio se u politički obračun, a na kraju su prisutni pozvani i na okupljanje, odnosno divljanje ispred zgrade policije u Kuli.

Na samom kraju, učesnici su zapevali stihove: „Došlo vreme da se svaki meri da se vidi ko su hoštapleri“, čime je događaj dodatno pretvoren u politički miting.

