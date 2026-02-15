ŽENA IZUZETNE LEPOTE I MOĆI, UGLEDNA DOKTORKA I MAJKA TROJE DECE Ko je prva dama Azerbejdžana, Mihriban Alijeva! Zajedno su decenijama, od njene 17. godine

Ilham Alijev, predsednik Azerbejdžana, moćne i bogate evroazijske države, danas je gost Beograda i Srbije, a iza njega, kao i iza svakog uspešnog muškarca stoji njegova supruga za koju kažu da je žena izuzetne lepote, ali i moći.

Njeno ime je Mihriban Alijeva i ona je prva dama Azerbejdžana koja gde god da se pojavi postaje medijska tema broj 1 jer osim po lepoti ističe se i po eleganciji.

Šta znači njeno ime Mihriban

Mihriban je žensko ime turskog porekla i znači milostiva prijateljica.

Rođena je u Bakuu, u tadašnjem SSSR-u, i kako se tvrdi na Vikipediji potiče iz jedne od najmoćnijih porodica u državi, diplomata i profesora, koja ima iranske korene. Otac joj je bio rektor univerziteta, a majka filolog i arabista.

Rođena je 26. avgusta 1964. Deda joj je književnik Mir Džalal Pašajev, Azer iz Irana. Njen ujak Hazif Pašajev bio je prvi ambasador Azerbejdžana u SAD. Dana 22. decembra 1983. udala se za Ilhama Alijeva, sina Hejdara Alijeva. Imaju dve ćerke, Lejlu (3. jul 1984.) i Arzu (23. januar 1989), kao i sina Hejdara (2. avgust 1997).

Prva dama udala se u decembru 1983. sa samo 17 godina. Izuzetno je obrazovana. Završila je medicinu - diplomirala na fakultetu u Azerbejdžanu kao izuzetna studentkinja a potom se doškolovala na Medicinskoj akademiji Sečenov u Moskvi gde je diplomirala 1988. godine.

Doktorirala je 2005, a prethodno je radila na Moskovskom institutu za očne bolesti Ruske akademije medicinskih nauka. Ona je istovremeno i ambasadorka dobre volje Uneska, bavi se humanitarnim radom.

Krasi je, kako kažu, spoj evropske i azijske lepote. Uz supruga je ušla u politiku a vrši i dužnost potpredsednice Republike. Bila je i narodna poslanica.

Stil prve dame je, kako je pisano u medijima širom sveta, izuzetan - klasična elegancija, a ona o tome jako vodi računa.

Iako njena linija to ne govori, ona je majka troje dece - dve ćerke i sina. Lejla uređuje poznati modni časopis, Arzu je filmska rediteljka a sin se zove Hejdar po dedi.

Njena deca su već odrasla pa je tako najstarija naslednica već razvedena. Bila je udata za poznatog rusko-azerbejdžanskog pevača s kojim ima blizance, sinove Alija i Mikaila.

Ko je njen suprug, predsednik Ilham Alijev

Ilham Alijev je rođen 24. decembra 1961. u Bakuu, kao sin zamenik načelnika odeljenja KGB-a u Bakuu Hejdara Alijeva, koji je zatim postao sekretar CK Komunističke partije SSR Azerbejdžana. Ilham Alijev je 1977. maturirao. Završivši srednje obrazovanje Ilham je upisao studije na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose (MGIMO).

Postdiplomske studije je upisao nakon diplomiranja 1982. Iste godine, na poziv Jurija Andropova, porodica Alijev se preselila u Moskvu. Magistrirao je istorijske nauke, i ostaje na institutu kao predavač. Kasnije je postao počasni doktor nauka na brojnim univerzitetima. Predsednik je postao 15. oktobra 2003. godine.

Autor: A.A.