KAKO JE OD ODGOVORNOSTI ZAŠTIĆEN IZVRŠNI DIREKTOR ŽELEZNICE MILUTIN MILOŠEVIĆ, DRUG SA SLIKE TUŽIOCA NENADIĆA!

Nebojša Bojović, Đokićev prorektor i predsednik Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura Železnica Srbije potpisao je 29. juna 2017. godine Odluku broj 5/2017-116-49 kojom je usvojen ”Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja kompanije Infrastruktura Železnice Srbije za period od 2017 – 2027. godine” koji je još uvek na snazi, saopštio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Bojović je u Planu definisao ”izgradnju i modernizaciju pruge od Beograda do Subotice” za koju je definisao da će da se finansira iz ”kineskog kredita” kao šansu za razvoj kompanije. Na strani 50. u odeljku ”Strategija održavanja železničke infrastrukture” Bojović je definisao da ”upravljač infrastrukture ima obavezu da održava elemente železničke infrastrukture tako da su oni pouzdani i raspoloživi za bezbedan i konkurentan železnički saobraćaj” Pod tačkom 4, u delu ”arhitektonska železnička infrastruktura” određena je obaveza da kompanija održava ”stanične zgrade”. Utvrđeno je da se održavanje ”železničke infastrukture sprovodi kao redovno održavanje i vanredno održavanje (sanacija i adaptacija)” kao i da je ”glavni cilj razvoja železničke infrastrukture – unapređenje bezbednosti železničkog saobraćaja”. Na kraju ovog Plana utvrđena je obaveza kompanije Infrastruktura da ”upozna treća lica (izvođača i podizvođače radova) sa opasnostima, štetnostima i rizicima na području na kome se izvode radovi” - navodi Mrdić i dodaje:

- Šta je od toga uradio od 2017 – 2024. godine Bojović drug, izršni direktor Infrastrukture Milutin Milošević? Ništa! Milošević je imao obavezu da redovno proverava stanje železničkih stanica, uključujući železničku stanicu Novi Sad pa samim tim i stanje nadstrešnice, na ulazu u železničku stanicu. Prema Pravilniku o građevinskoj konstrukciji Milutin Milošević je morao da vrši redovna kao i vanredna (posle prirodnih nepogoda kakvih je bilo u Novom Sadu recimo olujni vetar u leto 2023. godine) stanja nadstrešnice. Da je Milošević to radio, pošto je veštačenje Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu utvrdilo da 40 odsto bilo van funkcije duže od deset godina!?

- Dakle, tragedija koja se dogodila 1. novembra 2024. godine mogla je da bude izbegnuta a ljudski životi spašeni sa samo da je izvršni direktor kompanije Infrastruktura Milutin Milošević radio ono što mu je bila obaveza prema Planu koji je usvojio njegov drug Bojović – da je proveravao stanje nadstrešnice. A nije. Zašto Milošević i Bojović nisu odgovarali? Zato što su prijatelji Mladena Nenadića - kaže Mrdić i dodaje:

- Sve ovo jasno govori da su tužiocima Zagorki Dolovac i Mladenu Nenadiću u slučaju ”nadstrešnica” ruke krvave do ramena jer ih nije interesovala pravda za porodice žrtava nego kako da sakriju svoje prijatelje Bojovića i Miloševića od odgovornosti.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Autor: A.A.