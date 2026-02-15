'AZERBEJDŽAN JE NAŠ POUZDAN PARTNER' Siniša Mali sastao se sa Sahilom Babajevim sa kojim je razgovarao o unapređenju ekonomske saradnje

Prvi potpredsdnik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim, koji u okviru zvanične posete delegacije te zemlje boravi u Srbiji.

- U okviru zvanične posete Delegacije Republike Azerbejdžan Republici Srbiji, danas sam se sastao sa ministrom finansija te zemlje Sahilom Babajevim, sa kojim sam razgovarao o daljem unapređenju naše ekonomske saradnje, kao i o aktuelnim projektima.

Azerbejdžan je naš pouzdan partner, sa kojim negujemo izuzetno prijateljske odnose, i u tom smislu vidimo prostora za dalje unapređenje saradnje, posebno u oblastima energetike, IKT, trgovine i poljoprivrede.

U vremenima velikih globalnih neizvesnosti, važno je da imamo strateške partnere na koje možemo da se oslonimo, što je danas posebno važno u kontekstu energetske sigurnosti.

Ostajemo posvećeni politici saradnje, mira i ekonomskog povezivanja, jer je to jedini način da uspešno odgovorimo na sve izazove savremenog sveta - objavio je ministar Mali na Instagramu.

