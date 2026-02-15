U Jagodini obeležena 22. godišnjica postojanja i slava Jedinstvene Srbije

U Jagodini je obeležen 22. rođendan i slava Jedinstvene Srbije Sretenje.

DALIBOR MARKOVIĆ, IVICA DAČIĆ I MILOŠ VUČEVIĆ : NASTAVLJAMO SARADNJU

Pored rukovodstva i članova Jedinstvene Srbije na čelu sa Daliborom Markovićem, ovom događaju prisustvovao je i izaslanik predsednika Republike i predsednik SNS Miloš Vučević, kao i delegacija SPS na čelu sa predsednikom Ivicom Dačićem, član Predsedništva SNSD Milorada Dodika Denis Šulić, predstavnici ambasada Rusije, Konga i Palestine. Nakon što je tradicionalno presečen slavski kolač u centrali Jedinstvene Srbije u Jagodini, položeni su venci na spomenik osnivaču i predsedniku Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću Palmi u memorijalno turističkom kompleksu koji nosi njegovo ime. Vence su položili, porodica Marković, delegacija Jedinstvene Srbije, delegacija SPS koju je predvodio Ivica Dačić, predsednik SNS Miloš Vučević, delegacija Grada Jagodine, ambasador Konga Jozef Kalala Mulamba, ambasador Palestine Muhamed Al Namur i prvi sekretar ambasade Ruske Federacije Andrej Buravov. Nakon toga je u Jagodini organizovan slavski ručak u prisustvu oko 700 zvanica, funkcionera i članova Jedinstvene Srbije, iz svih gradskih i opštinskih odbora iz cele Srbije, kao i gosti iz SPS, SNS i SNSD.

DALIBOR MARKOVIĆ : OBAVEZA JEDINSTVENE SRBIJE JE DA SLEDI ONO ŠTO ZACRTAO DRAGAN MARKOVIĆ PALMA

„2004. je osnovana Jedinstvena Srbija. Osnovao ju je moj otac i od tada Jedinstvena Srbija živi i radi za građane Srbije na svim poljima. Mi iz Jedinstvene Srbije odlično znamo šta hoćemo, a šta nećemo. Sa našim koalicionim partnerima SPS i SNS imamo odličnu saradnju. Jedinstvena Srbija podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Republike Srbije. Naša obaveza dragi prijatelji iz Jedinstvene Srbije jeste da sledimo ono što ja zacrtao Dragan Marković Palma. To tražim od vas ! Da ne obrukamo lik i delo Dragana Markovića Palme, već da se borimo i da radimo kako je on to umeo i voleo“, izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković. „Ovu slavu Jedinstvene Srbije sam posvetio mom ocu. On je voleo da bude sala puna, da bude orkestar i da se narod veseli. I da na trenutak zaboravimo i političke probleme i probleme običnog građanina, a svi ih imamo“, kazao je Marković i poručio da je ovo izborna godina. „Mi odlično znamo put kojim ćemo da idemo, a to je put kao i dosada, da podržavamo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ne zato što je on predsednik Republike, nego zato što iza njega stoje dela, kao i iza predsednika SNS Miloša Vučevića i predsednika SPS Ivice Dačića. Mi smo poznati iz Jedinstvene Srbije da nemamo prazne priče već dela, iza Dragana Markovića Palme su u Jagodini dela vidljiva na svakom kraku, kao što je slučaj i u državi Srbiji, od autoputeva, bolnica, vrtića, fabrika...

NE ZNAM KO ĆE BITI NAREDNI PREDSEDNIK SRBIJE, ALI ZNAM KO ĆE BITI PREMIJER

„Za razliku od opozicije u Srbiji, koja je, kao što je naš poslanik Života Starčević rekao, kao kada se patuljci mere sa divovima. To je u Srbiji opozicija u odnosu na one koji su na čelu države. Ja ne znam ko će biti naredni predsednik Srbije, ali znam ko će biti premijer, a to je Aleksandar Vučić. Ne znam, možda će predsednik biti neko iz ove sale danas, ali o tome će odlučiti SNS i građani Srbije. Hvala svima i neka vam se vrati na čast i radost i neka su vam porodice žive i zdrave. Ne postoji novac, ne postoje dijamanti, ne postoje satovi, ne postoje automobili, postoji samo živa i zdrava porodica na okupu“, istakao je Dalibor Marković.

MILOŠ VUČEVIĆ : VELIKI JE LEGAT OSTAO IZA DRAGANA MARKOVIĆA PALME

„Veliki je legat ostao iza Dragana Markovića Palme i neće vam biti lako da sve to sačuvate, da održite i unapredite. Na tebi je Dalibore veliki teret, ali i na svim ljudima koji su sa tobom. Mi vas dragi prijatelji iz Jedinstvene Srbije i iz Socijalističke partije Srbije pozivamo da nastavimo zajednički političku borbu bornbu da očuvamo Srbiju. Ovo što se dešava u psolednje veme nije naad na jednu politčku partiju, na neku Vladu, to je napad na državu. Decu su nam isterali iz škola, zatvorili fakultete, blokirali puteve, Kurti krade Kosovo i Metohiju ruše Republiku Srpsku, ponižavali su nas, vređali, napadali, ali sve smo izdržali. Sada ulazimo u drugo poluvreme i zato je važno da svi zajedno ostanemo“, poručio je predsednik SNS Miloš Vučević.

IVICA DAČIĆ : SVIMA NAM JE POTREBNA JEDINSTVENA SRBIJA

„Iako je ovo svečanost, teško mi je zato što tu nije naš prijatelj, saborac i brat Dragan Marković Palma. Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija, koja je ove godine ušla u 18. godinu postojanja, je oličenje političke stabilnosti. Vi iz Jedinstvene Srbije imate najlepše ime na svetu. Danas je potrebno jedinstvo u Srbiji, jer je Srbija ugrožena, srpski narod je ugrožen, danas je potrebna jedinstvena Srbija. Mi smo ponosni na dosadašnju saradnju sa SNS i Aleksandrom Vučićem i smatram da je u najboljem interesu Srbije da nastavimo tu saradnju. Naša politika je čvrsta i odlučna, ne damo Republiku Srpsku, ne damo Kosovo i Metohiju, ne damo Srbiju onima koji bi da je unište. Vaša slava, slava Jedinstvene Srbije je još jedan dokaz onoga što je nama svima potrebno. Živela Jedinstvena Srbija i kao stranka i kao država Srbija. Živela Srbija!, poručio je Ivica Dačić.

Autor: S.M.