Hoće li Dolovac i Nenadić reagovati zbog Savovićkinih saveta advokatima i blokaderima i odavanja poverljivih informacija iz predmeta ?

Tužiteljka Bojana Savović, poznatija kao lažna Laura, priznala je javno kako i na koji način, suprotno zakonu, pravnim-tužilačkim savetima pomaže advokatima blokaderskih siledžija da se oslobode odgovornosti, kako instruiše rušenje države, kako se sudije za prekršaje podstrekavaju na oslobađanje uličnih blokadera i kako sa pojedinom kolegama odaje poverljive informacije iz tužilačkih predmeta i dostavlja ih medijima !!!

Da li će ovaj skandal koji je danas obelodanjen, emitovanjem audio snimka njenog govora na Pravnom fakultetu u Beogradu od 20. decembra 2025. godine ostati samo "afera" ili će dobiti svoj epilog u zakonom propisanom postupku protiv svih koji krše zakon i tužilačku disciplinu ?

Da li će Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac reagovati i naložiti postupanje protiv svoje pulenke - nekadašnjeg sekretara u tužilaštvu Bojane Savović ?

Da li će pokrenuti postupak po službenoj tužnosti protiv javnog tužioca Bojane Savović zbog zloupotrebe službenog položaja nepoznati čačanski advokat - koji je 2016. godine izabran na funkciju glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić uz podršku, jednog od skoro okrivljenih u istrazi TOK - tadašnjeg ministra pravde, sada kulture Nikole Selakovića i tadašnjeg prvog čoveka BIA Aleksandra Đorđevića ?

Ima li Nenadić samostalnosti, profesionalnosti i dostojanstva, kao što se javno hvali - da izvrši svoja zakonom poverena ovlašćenja i da procesuira svoju blokadersku drugaricu Savović, koja zajedno sa njim čini deo ekipe poslušnika Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac ?

Možda će se praviti da nije tu, kao što je radio proteklih 10 godina ili će kao odnedavno, taman pred penziju, tražiti neko nesuvislo opravdanje za nepostupanje.

Sva ova pitanja moraju da dobiju odgovore od Dolovac i Nenadića hitno, jer je zloupotreba tužilačkog položaja uz odavanje tajnih podataka iz istraga uz Savovićkino javno priznanje zabeležno na audio snimku nezabeležan skandal ne samo u srpskoj već i u svetskoj istoriji tužilaštva i predstavlja rušenje ugleda kompletnog tužilaštva i tužilaca u Srbiji.

Očekujemo i da nadležni disciplinski organi u tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva reaguju i sankionišu ovo kršenje zakona i otvoreno pozivanje na nepoštovanje policije, tužilaštva i svoje držve od strane Savovićke koja je prilikom stupanja na tužilačku funkciju položila zakletvu da će poštovati Ustav i zakone Republike Srbije.

Zbog ovakvog nepoštovanja sopstvenog pravnog i ustavnog poretka Savovićka u najmanju ruku mora da bude razrešena odlukom Visokog saveta tužilaštva.

Podsetimo, Savovićka je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u Odeljenju za maloletnike.

Protiv nje je rukovodstvo VJT u Beogradu zbog ranijih neprimerenih istupa u medijima podnosilo čak 12 disciplinskih prijava, ali su sve bile odbačene po nalogu Zagorke Dolovac, kojoj je, kao što smo već naveli, na početku svoje karijere Savovićka bila sekretar.

Savovićkin sestrić nedavno je hapšen zajedno sa grupom osumnjičenih za reketiranje i bacanje bombi na lokale po Beogradu, ali je brže bolje pušten pod još nepoznatim okolnostima.

Ona je članica "Proglasa" i jedan od najglasnijih zagovornika blokada i protivnica aktuelne političke vlasti, iako joj je svako političko delovanje zabranjeno Ustavom i zakonom u cilju očuvanja načela nespristrasnosti, profesionalnosti i samostalnosti.

U snimku koji je danas objavljen u nekim medijima Savovićka jasno navodi: "Juče je, primera radi, bila dežurna jedna koleginica, fantastična, koja je 20 ljudi zaustavila da ne budu uhapšeni zato što su dobacivali nešto policajcima. Svi su govorili kerovi, sram vas bilo, i tako dalje, besni ljudi, i svi su trebali da idu za neko ometanja službenog lica… Ona se doslovno peglala s policajcima, do te mere ih je izmaltretirala da su oni na kraju odustali. Znači, i to niko nije video koliko je ona ljudi spasila – ispričala je Savovićka otkrivajući način delovanja tužilaca koji ne poštuju svoju policiju, svoj zakon i državu.

Komentarisala je i navode predsednik Republike Aleksandra Vučića u kojima je kritikovao rad pojedinih tužilaca.

" Mislim, kažem, ne mogu sve da vide, ali je logika ako je to nešto o čemu on peni, ako predlaže promene zakona, ukidanje Specijalnog tužilaštva, govori o promeni Ustava, za koji, ja mislim, da on nema većinu, to je logika da je to nešto za šta je on izgubio kontrolu", navel je, pored ostalog Savovićka.

Najšokantnije priznanje glasi: "Ja, što se mene konkretno tiče, ja ne smem napismeno da dajem nekom neke konkretne pravne savete, da to ostane neki trag, u smislu mejla ili tako nečega, tu je Jasmina mnogo slobodnija, pošto je u penziji… Ima neka glupa odredba Zakona o korupciji da ne smemo da dajemo savete u vezi sa našim poslom, ali, u nekim neformalnim razgovorima, ovako, i u 4 oka, naravno da ja to radim i svi mi to radimo i svi smo mi u kontaktu sa advokatima uhapšenih aktivista i ljudi sa onim advokatima koje znamo, i te kako dajemo savete".

Dodala je i da se većina onoga što tajno rade ona i njene kolege - blokaderi ne vidi, jer ne smeju javno da se izlože i priznaju odavanje tajni.

"Ne smemo da kažemo ni koje smo sve priče dali novinarima, ni odakle njima, svaki dan novinarima već 4 godine podaci koji je tužilac nadležan, i ko je šta uradio i ko se sve izuzeo, to su sve insajderske priče i insajderska dokumenta", tako je tužiteljka "školski" priznala krivično delo i još dodala kako se sudije za prekršaje instruišu i podstiču za oslobađanje onih koji su blokirali javni saobraćaj na ulicama u protekloj godini.

Autor: S.M.