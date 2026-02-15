'Ajde bre balavac, šta ti znaš šta je zatvor?' Samo se on usudio da ponizi Arkana: Svi su ga se plašili, bio je najjači u Jugi

Mange je bio pravi predstavnik stare garde žestokih momaka za koga je fer plej bio svetinja i sve je rešavao golim rukama

Mange je postao poznat posle incidenta u kafani "Mala Romansa" na Julinom Brdu, kada je pretukao devetoricu, od kojih su neki koristili i noževe. Bio je izboden i isečen, ali je ipak ostao na nogama.

Likovi koji su obeležili epohu kriminala i podzemlja i dalje se često spominju. Osobe koje poštuju njihov rad i delo, na društvenim grupama objavljuju fotografije i priče o ljudima koji su palili beogradski asfalt.

Poštovale su ga najveće zverke

Ovaj momak je važio za jednog od najjačih ljudi Jugoslavije. Njegovu snagu poštovale su najveće zverke tog doba.

Milorad Veljić Manga. Legenda Žarkova, čovek ne toliko poznat javnosti, ali da onima koji su bili u zatvoru kada su mogli čuti robijaški sleng. Mangaš ili Mangalija koji se odnosi na krupnog i jakog momka.

I danas kada neko krene da izigrava neki faktor iza rešetaka, čuće od starijih likova:

"Nemoj da se mangupiraš, nisi Mange!"

Svoju zatvorsku reputaciju stekao je kada su mu samicu ubacili 5 Albanaca, a jedino je on izašao na nogama. Čak je bio i na Golom otoku kada mu nisu dozvolili da ga napusti kako bi se takmičio u bodibildingu zbog tetovaža.

Velika kobra je dominirala njegovim leđima i po tome su ga prepoznavali u gradu.

Mange je bio pravi predstavnik stare garde žestokih momaka za koga je fer plej bio svetinja i sve je rešavao golim rukama. Iako legenda o Mangetovoj snazi danas običnim ljudima zvuči kao bajka, njegovi savremenici će potvrditi da su sve priče o njemu istinite i da se takav čovek jednom rađa!

Mange nije učestvovao u ludilu devedesetih, živeo je mirno, ostario i preminuo srećan, okružen decom i unucima.

Uprkos pucnjavama, brojnim ubistvima, braći Bambalić, legenda u Žarkovu je ostao Mange. O njemu se još uvek šapuće sa strahom, a tuča u kafani "Mala romansa", kada je izboden "složio" devetoricu napadača i dalje se prepričava.

Susret sa Arkanom

Milorad Veljić Mange, jedini čovek kojem je čuveni Ljuba Zemunac odavao priznanje, važio je za jednog od najjačih ljudi u tadašnjoj Jugoslaviji.

- Jedini čovek koji je jači od mene je Mange sa Žarkova! - govorio je Magaš, a Beogradom su kružile priče kako je Veljić odjednom tukao i po desetak ljudi koji su leteli preko kafanskih stolova kao u holivudskim filmovima.

Neke od tih priča i dan-danas kruže Beogradom a najpoznatija je ona o susretu sa Arkanom.

Ražnatović, koji je u to vreme bio strah i trepet, došao je u jednu kafanu u kojoj je već bio Veljković i počeo da prepričava doživljaje iz zatvora iz kog je upravo izašao. Kako pričaju upućeni u taj događaj, Arkan je "na svoj bučni i hvalisavi način" opisivao kako je preživeo svašta iza brave, kako zatvor nije za svakoga i kako samo najjači mogu tamo da opstanu...

Kada je Arkanova priča dostigla klimaks skočio je Mange koji je sedeo nekoliko stolova dalje.

- Ajde bre balavac, šta ti znaš šta je zatvor?! Ja sam 15 godina robijao, a tebe je stalno tatica vadio! - zagrmeo je Veljić i nastavio da ga proziva i ponižava pred drugima dok su svi ćutali.

U kafani je bio muk, svi su čekali Arkanovu reakciju. Ražnatović je tada samo rekao: "Dobro, Mange, neka ostane na ovome", i napustio je kafanu.

Prema rečima onih koji su ga poznavali Mange je bio stara garda, čovek iz vremena kada se sve rešavalo pesnicama. I u tome mu niko nije bio ravan. Međutim, kada je počelo ludilo devedesetih povukao se "sa asfalta".

Autor: S.M.