Knežević u ime Jakova Milatovića uputio izvinjenje Vučiću: Nezamislivo je da predsednik Crne Gore Srbima ne čestita Dan državnosti

Verica Bradić i večeras je sa gostima i pratiocima na društvenim mrežama birala najvažniju objavu nedelje.

Lider DNP Milan Knežević izvinio se u ime predsednika Crne Gore Jakova Milativića što Milatović nije Srbima, i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitao Dan državnosti.

- Čestitali su svi brojni svetski zvanični...Ali Milatović nije. To je nezamislivo - naveo je Knežević i podsetio da je Milatović na poziciju predsednika izabran velikim delom glasovima Srba.

Knežević je ukazao da brat Jakova Milatovića živi u Beogradu.

- Pa mogao je bar bratu da čestita Dan državnosti - dodao je on, navodeći da dan još nije gotov te da će Milatović to možda učini pred ponoć 'poput Pepeljuge'.

General Milorad Stupar je istakao da se Srbija nalazi na vrhuncu hibridnog rata.

- Pošto revolucija ne ide po planu, imamo ovakve situacije, na tom nivou nije ništa slučajno - rekao je Stupar.

Reditelj Dragoslav Bokan je naveo da se u slučaju Milatovića vidi sujeta.

On je napomenuo da se Dan državnosti Srbiji čestitali brojni zvanični, uključujući i Donalda Trampa.

- U tome ima nečeg neozbiljnog i tragikomičnog, pa se ne može posmatrati kao neprijateljski gest - naveo je Bokan.

Predlog broj 1 - CRO-AL-KOS

Stupar je govoreći o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Prištine istakao da svaki ovakav savez ima javni i tajni deo.

- Dve zemlje su već članice NATO, a te dve zemlje priznaju nešto čega nema, a to je takozvana kosovska vojska. Ona ne postoji ni po jednom dokumentu, pa ni po njihovom takozvanom ustavu. Ovo je pokušaj da se takozvano Kosovo na mala vrata uvede u NATO - rekao je Stupar.

Ukazao da se sve vojne vežnbe izvode po NATO standardima.

- Na ovaj način Hrvati vraćaju dug Albancima sa Kosova i Metohije - ocenio je Stupar.

Bokan je rekao da je ključno pitanje ko je u NATO dozvolio formiranje ovakvog saveza.

- Vučić je ispravno postavio pitanje - ko je dozvolio. Mislim da politički nalog ide preko Nemačke, a od Britanije. Oni su našli način da naprave 'podžanr'. Ovde imate projekat obučavanja kosovskih Albanaca za formiranje vojske. Hrvatska zapravo ima naoružane ljude na srpskoj teritoriji. Znači oni na KiM imaju trojanskog konja - rekao je Stupar.

Knežević je rekao da za njega ovo nije nikakvo iznenađenje.

On je uveren da je nalog došao od Nemačke i Britanije, ocenio je da je bez dileme da je reč o antisrpskom vojnom savezu.

- A ako je reč o antisrpskom vojnom savezu, onda je on usmeren protiv svakog Srbina. Ovo u regionu može izazvati ozbiljne turbulencije - rekao je Knežević.

Predlog broj 2 - Lov na decu - po meri hrabrih

Bokan je govoreći o napadima na predsednika Srbije istakao ogroman uticaj društvenih mreža.

- Napravljen je sistem koji po ceo dan napad i vreća, a onda kada mi nešto hoćemo da kažemo moramo da se pravdamo, jer to odmah ukazuje da nešto postoji jer ako ima dima ima i vatre i tako dalje. To je kao da bacite kišu strela, one ne moraju da budu precizne. Uspeo je projekat da građanski deo Srbije postane nekontrolisan - istakao je Bokan.

Prema njegovim rečima, u Nemačkoj su takve stvari zabranjene.

- Možete govoriti o nečijim potezima, ali ne o njegovim biološkim karakteristikama ili o porodici - objasnio je Bokan.

Knežević je istakao da se kampanja protiv predsednika Srbije vodi i u Crnoj Gori.

- Vučić i SPC su krivci za sve u Crnoj Gori - naveo je Knežević.

Stupar kaže da ne zna kako bi se ponašao da je na mestu predsednika Srbije.

- Ne znam da li bih izdržao. To već traje. Reč ubija kao sablja, rešenje nekih problema se mora dići na viši nivo - rekao je Stupar.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

Gledaoci su se u toku emisije uključivali i glasali uživo:

Maša iz Beograda je glasala za predlog broj 2, navodeći da je zgrožena satanizacijom predsednika Srbije. Za isti predlog glasali su i gosti u studiju.

Autor: S.M.