BLOKADER ILIĆ TRAŽI POMOĆ STRANACA DA SRUŠE VUČIĆA I PORUČUJE: Živećemo lošije, pa šta?! (VIDEO)

Dokle ide ludilo blokadera?

Blokader Dejan Ilić traži pomoć stranaca da smene Vučića, iako će narod živeti lošije!

- Nećemo imati fer uslove, osim ako se ne umeša neko spolja. Tako da se mi nalazimo u jednoj lošoj pat poziciji. Naravno da bi neka intervencija spolja mogla da bude od nekakve pomoći i da stvari prevagnu na jednu našu, ili nažalost, na drugu, njihovu stranu. Mi znamo kako je ovde, meni nema to mnogo smisla, nemojte da mi pričate ono što mi znamo, nego šta ćete vi da uradite u vezi sa tim. Ne znam šta se čeka u EU, zašto se i dalje daje novac ovom režimu. Da, živećemo lošije, to je u redu. Dobro je da neko spolja promeni ovde odnos snaga - poručio je blokader Ilić.

