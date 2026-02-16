Mario Spasić: Nesporno je da Bojana Savović treba da bude uhapšena

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje Bojanu Savović, blokaderskog tužioca u Beogradu, koja je samostalno, jasno, nedvosmisleno i bez ikakve prisile javno priznala na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu kako i na koji način, suprotno zakonu, pravnim savetima pomaže advokatima blokaderskih nasilnika da se oslobode odgovornosti, kako instruiše rušenje države, kako se sudije za prekršaje podstrekavaju na oslobađanje uličnih blokadera i kako sa pojedinom kolegama odaje poverljive informacije iz tužilačkih predmeta i dostavlja ih medijima.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Bojana Savović nije osporila autentičnost snimka i jasno je da vrši krivična dela u produženom trajanju i to ne krije. Javni tužilac da bude na strani onih koji krše zakone? Pa to samo kod blokadera može", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Da li ovo podržava Marta Kos? Da li ovo podržava Evropska unija? Da li ćutanjem podržavaju i saučestvuju u tužilačkoj izdaji? Da li na osnovu ovakvog tužioca Evropska unija kreira stavove o izmenama pravosudnih zakona? Ovo su pitanja na koja oni moraju da daju odgovore, a kako je nesporna autentičnost snimka i kako je Savovićka samostalno, jasno, nedvosmisleno, javno i bez ikakve prisile priznala da krši zakone, najmanje što treba jeste da u skladu sa zakonom bude uhapšena i procesuirana, jer su ona i njoj slični zaslužni zbog kolapsa poverenja u javnotužilački sistem Republike Srbije" - zaključio je Spasić.

Autor: Pink.rs