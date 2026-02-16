AKTUELNO

Politika

Mario Spasić: Nesporno je da Bojana Savović treba da bude uhapšena

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje Bojanu Savović, blokaderskog tužioca u Beogradu, koja je samostalno, jasno, nedvosmisleno i bez ikakve prisile javno priznala na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu kako i na koji način, suprotno zakonu, pravnim savetima pomaže advokatima blokaderskih nasilnika da se oslobode odgovornosti, kako instruiše rušenje države, kako se sudije za prekršaje podstrekavaju na oslobađanje uličnih blokadera i kako sa pojedinom kolegama odaje poverljive informacije iz tužilačkih predmeta i dostavlja ih medijima.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Bojana Savović nije osporila autentičnost snimka i jasno je da vrši krivična dela u produženom trajanju i to ne krije. Javni tužilac da bude na strani onih koji krše zakone? Pa to samo kod blokadera može", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Da li ovo podržava Marta Kos? Da li ovo podržava Evropska unija? Da li ćutanjem podržavaju i saučestvuju u tužilačkoj izdaji? Da li na osnovu ovakvog tužioca Evropska unija kreira stavove o izmenama pravosudnih zakona? Ovo su pitanja na koja oni moraju da daju odgovore, a kako je nesporna autentičnost snimka i kako je Savovićka samostalno, jasno, nedvosmisleno, javno i bez ikakve prisile priznala da krši zakone, najmanje što treba jeste da u skladu sa zakonom bude uhapšena i procesuirana, jer su ona i njoj slični zaslužni zbog kolapsa poverenja u javnotužilački sistem Republike Srbije" - zaključio je Spasić.

Autor: Pink.rs

#Bojana Savović

#Hapšenje

#Transparentnost

#antikorupcijski savet

#mario spasić

POVEZANE VESTI

Politika

Hoće li Dolovac i Nenadić reagovati zbog Savovićkinih saveta advokatima i blokaderima i odavanja poverljivih informacija iz predmeta ?

Politika

Mario Spasić: Protest u Užicu je neprihvatljiv pritisak na sud i tužilaštvo da se nasilnici puste na slobodu

Politika

Spasić: Teroristički akt u Pionirskom parku proizvod mržnje koja se seje prema studentima i građanima koji se protive blokadama

Politika

ĐOKIĆ JE PODVALA KAO ŠTO JE BIO KOŠTUNICA: Mario Spasić bez pardona o rektoru – On želi kolonijalnu upravu i ustaše u Srbiji!

Politika

Savet za monitoring: RTS i N1 grubo zloupotrebljavaju decu

Politika

Mario Spasić: Cilj lažne studentske liste jeste 10 miliona evra godišnje iz državnog budzeta kojim bi baratao Zdenko Tomanović