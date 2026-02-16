Vučić Srbima na KiM: Uvek ćemo biti uz naš narod i biti garant njegovog opstanka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, na svečanosti dodele odlikovanja povodom Dana državnosti, rekao da posebno želi da zahvali našem junačkom narodu sa Kosova i Metohije, ljudima koji, kako je istakao, prolaze kroz teško vreme i nose ogromno breme opstanka Srba u svojoj kolevci.

"Nismo u situaciji da imamo efektivnu kontrolu na toj teritoriju zahvaljujući onome što se zbivalo 1999. i 2008. godine, ali ćemo uvek biti uz svoj narod, uvek ga štititi i biti garant njegovog opstanka", rekao je Vučić.

Dodao je da imamo samo najbolje želje za srpski narod koji živi u regionu - u Republici Srpskoj Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji.

"Svuda im želim da sačuvaju srpsko ime i prezime i da se bore za opstanak našeg naroda, da budu vredni, marljivi i da zajednički, u različitim državama, gradimo jedinstvenu budućnost", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da praznike Sretenja treba da nam bude podsetnik da Srbija najbrže korača napred kada zna da se oslanja na tradiciju.

"Neka nam ovaj praznik bude podsetnik da Srbija najbrže korača napred kada zna na šta se oslanja. Naslonjeni na tradiciju, zagledani u budućnost nastavljamo da gradimo kuću čiji su temelje zidali naši preci u Marićevića jaruzi", rekao je predsednik Vučić.

