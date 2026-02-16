AKTUELNO

Politika

SPROVODI SE PROGRAM PREDSESNIKA VUČIČA! Antić se sastao sa Kamilom Alijevim: Nakon brojnih uspeha dveju zemalja, dogovorene nove saradnje (FOTO)

Foto: Instagram.com

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom sastanka sa delegacijom Azerbejdžana koja boravi u poseti Srbiji.

U skladu sa posetom delegacije Azerbejdžana Srbiji i susretom dva predsednika, Aleksandra Vučića @buducnostsrbijeav i Ilhama Alijeva @presidentaz , danas na sastanku sa predsednikom kompanije Azvirt @azvirt.official , gospodinom Kamilom Alijevim i direktorom Azvirta u Srbiji, Muratom Turkogluom.

Nakon što smo krajem 2024. godine zajednički završili veliki projekat autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica od 78 km, ove godine nas očekuje i završetak radova na deonici Slepčević-Badovinci, dugačke 15,3 km.

Ovo je takodje bila prilika i za razgovor o budućoj saradnji i strateškim projektima u oblasti putne infrastrukture.

Azvirt je deo strateškog partnerstva naše dve zemlje.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Antić

#Aleksandar Vučić

#program

#saradnja

#sprovođenje

