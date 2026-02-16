AKTUELNO

Politika

NIJAGARINI VODOPADI U BOJAMA SRPSKE TROBOJKE: Pogledajte spektakularni prizor za Dan državnosti (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Nijagarini vodopadi su zasijali u srpskim bojama, u čast Dana državnosti, poznatog i kao praznik Sretenje.

Vodopadi, koji se nalaze na reci Nijagari, u istočnom delu Severne Amerike, a na granici sa Kanadom, dodati su na listu kulturnih i istorijskih značajnih dobra na kojima je upriličen Dan državnosti.

Pogledajte spektakularni prizor:

Video: privatna arhiva

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje — Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804. godine, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.

Autor: Iva Besarabić

#Dan državnosti

#Nijagarini vodopadi

#Srbija

#Sretenje

#prizor

POVEZANE VESTI

Politika

PALATA REPUBLIKE SRPSKE U BOJAMA ZASTAVA RS I SRBIJE! Zgrada će povodom obeležavanja Sretenja biti osvetljena tri večeri (VIDEO)

Politika

BURDŽ KALIFA I ZGRADA U ABU DABIJU U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE! Vučić objavio fotografiju i poručio: Hvala, dragi prijatelji

Politika

BURDŽ KALIFA U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE Vučić: Hvala dragi prijatelji (VIDEO)

Društvo

SRBIJA PROSLAVLJA DAN DRŽAVNOSTI! Datum koji je izmenio tok naše istorije: Sretenje - praznik crkve i države!

Politika

SRBIJA DANAS SLAVI DAN DRŽAVNOSTI: Sećanje na Sretenjski ustav, Prvi srpski ustanak i sve srpske junake koji su dali život za slobodu i otadžbinu

Beograd

KULA BEOGRAD ZASIJALA U BOJAMA TROBOJKE! Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)