Dačić sa Macutom u Atini: Jačanje bezbednosne saradnje i bilateralnih odnosa Srbije i Grčke

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je tokom prijema povodom Dana državnosti, koji je u Atini organizovala Ambasada Republike Srbije, da je to dobra prilika za jačanje bilateralnih odnosa, kao i da će ovu dvodnevnu posetu Grčkoj iskoristiti za jačanje tih odnosa u oblastima koje on kao ministar pokriva, a to su bezbednost i unutrašnji poslovi.

„U čast našeg nacionalnog praznika, Dana državnosti, u Atini sam prisustvovao zajedno sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ministrom sporta Zoranom Gajićem našem prijemu na kojem su učestvovali najviši funkcioneri Grčke, a tu posetu ću iskoristiti za bilateralne susrete sa svojim kolegama“, istakao je ministar Dačić.

On je najavio sastanke koje će imati sa kolegama u Grčkoj, budući da oblasti koje on pokriva kao ministar, u Grčkoj pokriva više ministara.

„Imaću sastanke sa ministrima koji pokrivaju oblasti koje kod nas pokrivam ja kao ministar unutrašnjih poslova, a ovde je to nekoliko ministarstava. Imao sam danas razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova, ali to je ministarstvo koje se ovde bavi praktično javnom upravom. Sutra ću imati razgovor sa ministrom za zaštitu građana, to je u stvari ministar policije, takođe ministrom za civilnu zaštitu koja se bavi vanrednim situacijama, a naravno i sa velikim prijateljem naše zemlje i mojim dugogodišnjim kolegom Nikosom Dendijasom, ministrom odbrane“, najavio je ministar Dačić.

Istakao je važnost ovih susreta za jačanje bilateralnih odnosa dve zemlje.

„Ovo je dobra prilika za jačanje bilateralnih odnosa. Veoma je važno što je danas na ovom prijemu bio predsednik Parlamenta Grčke i što je bilo više važnih ministara iz grčke vlade što potvrđuje dugogodišnje prijateljstvo između naših zemalja. Ali, to prijateljstvo mora da se neguje. U tom smislu ću ovu dvodnevnu posetu iskoristiti za jačanje naših bilateralnih odnosa u oblastima koju ja pokrivam, a to su bezbednost i unutrašnji poslovi“, izjavio je ministar Dačić.

