BRNABIĆ OSUDILA SRAMNO PONAŠANJE BLOKADERA I VREĐANJE CRKVENIH VELIKODOSTOJNIKA: Protiv svega su što predstavlja Srbiju, tradiciju i vrednosti

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić osudila je sramotno ponašanje blokadera koji su večeras negodovali zbog dolaska mitropolita Jaonikija na svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske, koja se održava u Novom Sadu, a tom prilikom su vređali i crkvene velikodostojnike.

- Ja mislim da je sada konačno sve jasno i da smo sada videli sve. Blokaderi su imali nameru da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske. Blokaderi su zviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvene velikodostojnike dok su dolazili na obeležavanje dva veka Matice srpske!

- Dan pre toga, blokaderi su se, u Briselu, okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti Srbije protestujući što se statua dečaka “Maneken Pis” simbolično oblači u srpsku narodnu nošnju. Jednostavno i jasno - blokaderi su protiv svega što predstavlja Srbiju, srpsku tradiciju, vrednosti, stubove srpskog društva. Oni nisu protiv vlasti, oni su protiv Srbije!

Ja mislim da je sada konačno sve jasno i da smo sada videli sve. Blokaderi su imali nameru da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske. Blokaderi su zviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvene velikodostojnike dok su dolazili na obeležavanje dva veka… pic.twitter.com/wMK7QvlLrP — Ana Brnabic (@anabrnabic) 16. фебруар 2026.

Autor: D.Bošković