Svi su se pitali ko je Đorđe kome je predsednik Vučić uručio orden: Radi težak posao i nikada nije zakasnio na smenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas orden Karađorđeve zvezde drugog stepena Đorđu Đurkoviću, rudaru "Elektroprivrede Srbije" (EPS) i bageristi na kopu "Drmno", koji je bio član posade koja je iskopala rekordnu desetomilionitu tonu uglja u 2025. godini, saopšteno je danas iz EPS-a

Kako se navodi u saopštenju EPS-a, Đurkoviću kome je orden uručen za postignute rezultate i unapređenje elektroenergetskog sektora, radi na kostolačkom kopu "Drmno" skoro 12 godina.

"Đorđe je rukovodilac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji i primer je radnika koji je profesionalni put gradio postepeno, odgovorno i posvećeno. Tokom karijere on dokazuje, ne samo visoku stručnost u radu sa složenom rudarskom mehanizacijom, već i snažan lični integritet, besprekornu radnu disciplinu i duboko razumevanje značaja timskog rada. U svakodnevnom radu poznat je kao kolegijalan, odgovoran i profesionalan radnik koji nikada nije zakasnio na smenu", navodi EPS.

Đurković radi na kostolačkom kopu "Drmno" skoro 12 godina i bio je član posade koja je iskopala rekordnu desetomilionitu tonu uglјa u 2025. godini, koja će biti zapisana u istoriji "Elektroprivrede Srbije" kao jedna od najboljih godina rada kopa "Drmno".

Ističe se da je rezultat truda i rada rudara EPS i proizvodnja uglja koja je u prošloj godini bila veća za sedam odsto, odnosno za dva miliona tona, u odnosu na 2024. godinu.

