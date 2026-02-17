Milićević osudio narušavanje proslave 200 godina Matice srpske: To je mesto dijaloga i susreta, a ne mesto sukoba i podela

Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević osudio je narušavanje proslave velikog jubileja - 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, ističući da je nedopustivo da se svečana akademija posvećena kulturnom i istorijskom nasleđu Srbije pretvori u poprište uvreda, nasilja, provokacija i omalovažavanja učesnika.

Milićević je u saopštenju naglasio da je Matica srpska je institucija koja čuva identitet i kontinuitet srpskog naroda i "mesto koje moramo da čuvamo i poštujemo".

"To je mesto dijaloga i susreta, a ne mesto sukoba i podela. Ako su ti ljudi koji su izazivali nerede i vređali patrijarha protiv jednog od stubova srpstva, ako su protiv očuvanja jezika i pisma, protiv svega što je srpsko - postavlja se pitanja: za šta su onda? Šta će braniti, ako ne brane i ne čuvaju svoje poreklo i korene", upirao je Milićević.

Naveo je da je to dokaz da su protiv Srbije i da dodatno stvaraju podele u društvu.

"Naša kultura i tradicija su iznad svakog oblika vandalizma i neprimerenog ponašanja. To nije slika kojom se ponosi srpski narod, jer naš narod nikada nije dao da neko udara i vređa njegovu istoriju i kulturno nasleđe”, kazao je Milićević.

Ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, gde se održavala svečana akademija povodom dva veka Matice srpske okupila se grupa učesnika protesta na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi.

Okupljeni su vređali pripadnike policije i skandiraju uvrede na račun predstavnika vlasti, kao i posetioce svečane akademije dok su ulazili u SNP.

Na protestu su bili i aktivista Pokreta slobodnih građana Davor Stefanović, koji je optužen za pokušaj rušenja ustavnog poretka Republike Srbije, kao i odbornik udruženja građana "Budi heroj" Miša Bačulov.

Protest je najavljen kad je objavljeno da će svečanoj akademiji prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić i, iako je on saopštio da neće doći u Novi Sad jer putuje u posetu Indiji, organizatori su odlučili da protest bude održan.

Autor: Pink.rs